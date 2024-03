Kassel (ots) - Wolfgang Stolz feiert 30-jähriges Jubiläum bei Plansecur. Am 1. März 1994 trat der Diplom-Volkswirt wenige Jahre nach der Gründung des Unternehmens als selbständiger Finanzberater ein. 1995 wurde er Assistent der Geschäftsführung, 1998 Gesellschafter der Gruppe und 2006 Niederlassungsleiter West; seit 2019 ist er Vertriebsleiter. In den 30 Jahren haben sich die Umsatzerlöse von Plansecur in etwa verdreifacht auf rund 27,6 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023).

Als Vertriebsleiter ist er neben der Betreuung der bestehenden Beraterschaft auch für neue Beraterinnen und Berater zuständig. Diese werden trotz des auch in dieser Branche herrschenden Fachkräftemangels vor allem von der Orientierung an klaren ethischen Werten bei Plansecur sowie der Unabhängigkeit von Produkt- oder Provisionsvorgaben bei der Beratung angezogen. Er sagt: "Die gelebte Werteorientierung hat mich vor 30 Jahren zu Plansecur gebracht und ich bin glücklich, sie heute an eine neue Generation weitergeben zu können." Gemeinsam mit den Teams der Kasseler ServiceZentrale hat Wolfgang Stolz das Betreuungsprogramm sowie die Vergütungsmodelle für die bundesweit rund 180 Beraterinnen und Berater bei Plansecur maßgeblich geprägt - von der Unterstützung von Junior-Beratern bis hin zu einer in der Branche einzigartigen Unternehmerrente. "Selbständig, aber nicht allein", nennt er das entscheidende Credo für ein über Jahrzehnte erfolgreiches Unternehmertum bei Plansecur.

Die Zukunft von Plansecur sieht Wolfgang Stolz unverändert in dem auf der Werteorientierung basierenden "Vertrauen zwischen Beraterschaft und Kundschaft". Er stellt klar: "Finanzberatung und Lebensplanung hängen häufig eng zusammen. Vielen Kundinnen und Kunden geht es gar nicht nur darum, eine maximale Rendite zu erzielen, sondern ihre Finanzen in Einklang mit ihrem Lebensweg zu bringen." Als ein Segment, das er in Zukunft verstärken will, nennt Wolfgang Stolz "Private Banking ohne Bank". Er führt aus: "Für Bankberaterinnen und -berater, die in ihrer aktuellen Tätigkeit an gewisse Grenzen stoßen, bieten wir bei Plansecur die einzigartige Möglichkeit, Private Banking außerhalb der Bankenwelt und ihrer eher festen Strukturen selbstbestimmt zu gestalten und das eigene Know-how stärker zur Anwendung zu bringen."

30 Jahre sind auch ein Anlass, kurz auf Privates zu blicken. Wolfgang Stolz ist glücklich verheiratet, vierfacher Vater und zweifacher Großvater, hat in der größten Katastrophe des Ahrtals selbst angepackt, ist leidenschaftlicher Camper und gönnt sich als Schalke-Fan einen feinen Tropfen im Falle des Nichtabstiegs. Seine zweite Heimat ist Holland; er liebt die Strände und die Weite des Meeres. Und irgendwann schreibt er vermutlich ein Buch über Vertrauen - natürlich im Wohnwagen an der holländischen Küste.

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet. Die nächste Vordenker-Preisverleihung findet am 14. Mai 2024 statt.

