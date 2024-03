Berlin (ots) - KAYAK, die weltweit führende Reisesuchmaschine, gibt den Launch einer Reihe von KI-Produkten bekannt. Mit diesen Produkten können Urlauber künftig ihre Reiseplanung noch schneller, einfacher und intuitiver gestalten. Für die neuen Produkte hat KAYAK das KI-Modell von ChatGPT mit Milliarden von Suchanfragen von Urlaubern aus der KAYAK-eigenen Datenbank trainiert.

Ab sofort ist mit dem KAYAK PriceCheck, ein neues, zum Patent angemeldetes (ausstehend) Preisvergleichstool, in der KAYAK-App verfügbar. Nutzer können dort den Screenshot einer Flugroute hochladen, die sie bei einem beliebigen Anbieter im Internet gefunden haben. Der KAYAK PriceCheck prüft und vergleicht dann umgehend Hunderte von Websites für den Nutzer nach möglicherweise günstigeren Alternativen.

"Mit dem Start von KAYAK PriceCheck sind wir Stand heute die einzige führende Metasuchmarke, die es Nutzern ermöglicht, Preise nur anhand eines Screenshots zu vergleichen", sagt Dr. Matthias Keller, Chief Scientist & SVP of Technology bei KAYAK.

Außerdem kündigt das Unternehmen Ask KAYAK an - eine weitere, KI-basierte Innovation von KAYAK, die das Sucherlebnis von Urlaubern weiter verbessern und personalisieren soll. Mit Ask KAYAK können Nutzer Reisemöglichkeiten einfach anhand von Texteingaben suchen und die Ergebnisse ihrer Suche verfeinern.

Auf der Ergebnisseite sehen Nutzer außerdem ein Chat-Feld, in das sie ihre spezifischen Anforderungen an Hotel, Auto oder Flug eingeben können. Sie können zum Beispiel "USA, nonstop, Abflug am Morgen, unter 500 Euro" eingeben und erhalten blitzschnell passende Ergebnisse. Ask KAYAK steht in Kürze allen KAYAK-Nutzern in den USA, Großbritannien und Kanada zur Verfügung. Weitere Märkte, darunter Deutschland, sollen folgen.

"Mit der Einführung von Ask KAYAK lösen wir komplexe Probleme in der Planung für Reisende schneller und einfacher", so Keller. "Die zusätzliche Freitextsuche mit Filtern vereinfacht es für Urlauber, personalisierte Ergebnisse für ihre nächste Reise zu erhalten."

Neben KAYAK PriceCheck und Ask KAYAK führt KAYAK außerdem weitere neue Möglichkeiten ein, die Reiseplanung zu erleichtern:

- Anbieter-Qualitätsbewertungen geben Reisenden künftig mehr Sicherheit bei der Flugbuchung, indem sie Anbieter anhand einer Reihe von Qualitätsfaktoren (wie Preisgenauigkeit, Kundenservice, Gebührentransparenz und Kundenzufriedenheit) bewerten. Die Bewertungen gelten nur für Online-Reisebüros (OTAs). - KAYAK Trips (https://www.kayak.com/trips) ermöglicht jetzt Live-Updates: Mit der neuen, vereinfachten Reiseroutenansicht von KAYAK Trips haben Urlauber künftig alle Reisepläne an einem Ort - egal, wo sie gebucht haben. KAYAK Trips erstellt nicht nur die Reiseroute durch automatische Synchronisierung mit dem Posteingang, sondern sendet nun auch Echtzeit-Updates auf den Start- und Sperrbildschirm (auf iOS). - Weitere Optimierung von Passkeys: Seit der Einführung von Passkeys und der Abschaffung von Passwörtern konnte KAYAK die durchschnittliche Zeit, die Nutzer für die Anmeldung benötigen, um 50 Prozent reduzieren.

Weitere Informationen zu den neuen KI-Produkten von KAYAK finden Sie hier (https://www.kayak.com/c/release/).

Über KAYAK

KAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).

