Unterföhring (ots) - - Zusammen mit Moderator Riccardo Basile, Roman Weidenfeller und Horst Heldt diskutiert die Tennislegende das aktuelle Fußballgeschehen - Neben Sky Sport News ist die Sendung ab 18:00 Uhr auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Kanal verfügbar

Unterföhring, 6. März 2024 - In "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" wird auf Sky Sport News seit dieser Saison immer donnerstags in internationalen Wochen über Fußball diskutiert. Moderator Riccardo Basile sowie Roman Weidenfeller und Horst Heldt bilden die Stammbesetzung des Formats und unterhalten sich mit wechselnden Gästen über das aktuelle Fußballgeschehen, blicken zurück auf den vorangegangenen Spieltag in der Königsklasse und schauen voraus auf das bevorstehende Bundesliga-Wochenende.

Am morgigen Donnerstag ab 18:00 Uhr ist Boris Becker zu Gast. Bereits seit vielen Jahren ist der dreifache Wimbledon-Sieger auch als großer Fußballfan bekannt, der insbesondere mit "seinem" FC Bayern mitfiebert und derzeit mitleidet. Im Studio von Sky Sport News wird er am Donnerstag mit der Runde unter anderem über seinen Herzensverein und dessen aktuelle Situation sprechen.

Über die Ausstrahlung auf Sky Sport News hinaus ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Kanal verfügbar.

Entsprechend des Spielkalenders der UEFA Champions League werden in dieser Saison noch sechs weitere Ausgaben von "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" auf Sky Sport News zu sehen sein, die nächste bereits in der kommenden Woche am 14. März.

