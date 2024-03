Köln (ots) - Preisgekürte Produktion kostenlos in der ARD Audiothek verfügbar / weiterer Preis für "The Sick Bag Song. Das Spucktütenlied" (Radio Bremen/BR/SWR) als bestes Hörspiel

Die dokumentarische Podcast-Serie "V13 - Die Terroranschläge in Paris" nach dem gleichnamigen Tatsachenroman von Emanuel Carrère hat den Deutschen Hörbuchpreis 2024 in der Kategorie "Bester Podcast" gewonnen. Das hat die Jury bei einer Live-Radiosendung am Abend des 5. März 2024 in WDR5 verkündet. Der Podcast hat als Stoff den Prozess um die islamistischen Terroranschläge in Paris. Die Jury lobt: "[Regisseur Leonhard Koppelmann] hilft uns, ein nahezu unvorstellbares Verbrechen nüchtern zu analysieren und gleichzeitig dem unerträglichen Leid respektvoll Raum zu geben. Außerdem freut sich der SWR über eine Auszeichnung der Koproduktion "The Sick Bag Song. Das Spucktütenlied" (Radio Bremen/BR/SWR) als bestes Hörspiel, abrufbar u. a. in der ARD Audiothek. "V13 - Die Terroranschläge in Paris" wurde im August 2023 bei SWR2 urgesendet und steht ebenfalls in der ARD Audiothek zum Anhören und Herunterladen bereit. Die Redaktion/Dramaturgie für beide Projekte lag bei Manfred Hess.

Die ARD Audiothek - mobil und werbefreiDie ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Nahezu 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de.

"V13 - Die Terroranschläge in Paris" in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/v13-die-terroranschlaege-in-paris/12886633/

"The Sick Bag Song. Das Spucktütenlied" in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/episode/swr2-am-samstagnachmittag/melancholisch-das-spucktuetenlied-von-nick-cave-als-hoerspiel-von-kai-grehn/swr2/13083465/

Weiteres Material und Hintergrundinfos auf SWR Kultur: https://www.swr.de/swr2/hoerspiel/v-13-chronique-judiciaire-100.htm

Pressemitteilungen Deutscher Hörbuchpreis: https://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/presse/pressemitteilungen

Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@swr.de

Original-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH