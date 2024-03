Brühl (ots) - Rheingas ist erneut Spitzenreiter der Branche und bestätigt seine führende Position im jüngsten, unabhängigen Vergleich deutscher Flüssiggasanbieter.

Die Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), welche im Auftrag des Nachrichtensenders ntv durchgeführt wurde, testete insgesamt 17 Flüssiggasanbieter. Dabei wurde Rheingas mit dem Qualitätsurteil "gut" als bester Flüssiggasversorger bewertet.

Ziel der unabhängigen Verbraucheranalyse war es zu prüfen, welche Anbieter durch guten Service punkten. Dabei wurde die Qualität der Internetauftritte sowie der Service am Telefon und per E-Mail unter die Lupe genommen. Zusätzlich wurden die Flüssiggasversorger in umfassenden Vor-Ort-Beratungen analysiert und die Kostenvoranschläge bewertet.

Für das Ranking wurden insgesamt über 100 Aspekte abgefragt, die am Ende zwei Kategorien zugeteilt wurden: "Service" und "Beratung und Kostenvorschlag".

Neben dem Gesamtergebnis konnte Rheingas auch in der Teilkategorie "Service" überzeugen und belegte hier den zweiten Platz. Hier zählten in erster Linie der telefonische Kundenservice, die Übersichtlichkeit der Internetseite sowie die Qualität und Vollständigkeit der Kundenberatung, online und per E-Mail.

Im Bereich "Beratung und Kostenvoranschlag" lautet das Qualitätsurteil sogar "sehr gut" für Rheingas. Die Beratung vor Ort und vor allem die Vollständigkeit und Transparenz der Kostenvoranschläge erwiesen sich als eine wesentliche Stärke von Rheingas.

Dafür nahmen Testkunden zunächst per E-Mail und anschließend telefonisch Kontakt mit den Unternehmen auf. Die ausführlichen Beratungsgespräche fanden telefonisch statt und die Kostenanschläge kamen im Anschluss per E-Mail.

Das familiengeführte, mittelständische Unternehmen Rheingas, mit Hauptsitz in Brühl, konnte sich in allen relevanten Bereichen gut behaupten.

"Wir freuen uns, dass unser guter Service und die Transparenz in der Angebotserstellung gewürdigt wurden. Das unterstreicht unsere kontinuierlichen Bemühungen, Bestleistungen in jedem Aspekt unserer Dienstleistungen zu erbringen. Wir investieren viel Energie in die Schulung der Mitarbeitenden und in unsere Website. Der Kontakt zum Kunden steht bei uns klar im Fokus. Deshalb freut uns diese Bewertung sehr und gibt uns Rückenwind, unseren Service noch weiter auszubauen", sagt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Propan Rheingas.

Das erneute Abschneiden von Rheingas als Testsieger in diesem unabhängigen Vergleich ist ein Beweis für die Leistungs- und Zuverlässigkeit des Unternehmens als führender Anbieter von Flüssiggas in Deutschland.

Es bestätigt außerdem das Engagement von Rheingas, seine Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Rheingas setzt seinen Weg fort, die Branche zu innovieren und zu einem nachhaltigeren, kundenorientierten Zukunftsbild beizutragen.

Begründung des DISQ zur Wahl von Rheingas zum "Servicemeister"

"Führend ist das Unternehmen etwa in puncto Beratung und Kostenvoranschlag. In den ausführlichen Kundengesprächen informieren die Angestellten bedarfsgerecht und übermitteln im Anschluss umfassende Kostenvoranschläge. Diese beinhalten neben Kostenfaktoren auch wichtige Hinweise wie zur Mindestvertragslaufzeit und Ausschließlichkeitsversorgung. Rheingas bietet zudem den besten Online-Service: Der Internetauftritt überzeugt mit verständlichen Inhalten und einem hohen Informationswert."

Weiter heißt es "...Flüssiggas ist nicht nur für die Industrie, sondern auch für Privathaushalte interessant. Das gilt vor allem, wenn - wie in ländlichen Gebieten - kein Anschluss an das öffentliche Gasnetz vorhanden ist. Wer für Heizen, Kochen und Warmwasserbereitung hier auf Flüssiggas setzt, benötigt neben einem Gastank nicht zuletzt auch einen zuverlässigen Lieferanten..."

Hier geht's zur Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders ntv. Eine Zusammenfassung der Auswertung ist als pdf downloadbar.

https://disq.de/2024/20240228-studie-fluessiggasanbieter.html

https://ots.de/lqy9ur

Pressekontakt:

Pressesprecherin Propan Rheingas GmbH & Co. KG Evelyn Höller Tel: 02232 7079 1126 Mobil: 0151 40466790 evelyn.hoeller@rheingas.de

Original-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH