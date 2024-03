Freiburg/Breisach (ots) - Das Pinot and Rock Festival in Breisach, das seine Besucherinnen und Besucher dieses Jahr mit einer Mischung aus hervorragender Musik und regionalen Delikatessen begeistert, freut sich auf den nächsten Schritt im derzeit laufenden Talent Contest. Nach einer überwältigenden Bewerbungsphase mit über 100 Musikerinnen und Musikern geht der Wettbewerb in die nächste Auswahlphase.

Die sachverständige Jury - Karola Mohr (Internationale Kulturbörse Freiburg), Peter Disch (Badische Zeitung), Prof. Dr. Ludwig Holtmeier (Musikhochschule Freiburg), Maximilian Messerle (GEMA) und Fritz Keller von Pinot and Rock - hat aus den vielen Bewerbungen 30 Talente für die nächste Runde ausgewählt. Nun sind die Fans dazu aufgerufen, die nächsten Entscheidungen zu treffen. Vom 21. März bis zum 14. April 2024 öffnet das Festival seine digitalen Tore und lädt alle Musikliebhabenden ein, sich auf der Festival-Website selbst einen Eindruck über die zur Wahl stehenden Talente zu machen. Hierbei kann per Online-Voting aktiv über das Weiterkommen entschieden werden. Jede abgegebene Stimme bringt die Kandidatinnen und Kandidaten ihrem Traum vom Auftritt auf dem Pinot and Rock Festival einen Schritt näher. Die Hälfte der 30 Talente wird es in die letzte und entscheidende Runde schaffen.

Diese letzte Runde wird dann ebenfalls von der fünfköpfigen Fachjury entschieden. Nicht nur das musikalische Talent, sondern auch die Bühnenpräsenz und das Potenzial der Künstlerinnen und Künstler werden eingehend bewertet. Am 26. April werden dann die Top 3 verkündet, die die Ehre haben, am Festival neben den Scorpions und Alice Cooper aufzutreten, und auch die Gelegenheit Backstage nutzen können, sich mit den anderen etablierten Festival-Bands und Kennern der Szene auszutauschen.

Das Pinot and Rock Festival zeichnet sich durch großartige Musik und exquisiten Genuss aus. Erstklassige Kochkunst trifft dabei auf exzellente regionale Weine. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf Peter Fox und Alli Neumann (Do 04.07.), Die Fantastischen Vier und Milky Chance (Fr 05.07.), Scorpions und Alice Cooper (Sa 06.07.) sowie Sarah Connor, Nico Santos und Joris (So 07.07.) freuen.

Tickets sind unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de erhältlich.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | u. viele mehr

Fr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | und viele mehr

Sa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | und viele mehr

So 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | und viele mehr

