Tegernsee (ots) - Die Schweizerin Silvana Stecher und der Deutsche Frieder Motz sind die neuen Jäger-Ski-WeltmeisterInnen 2024. Vom 29. Februar bis 3. März fand die 12. Jäger-Ski-WM zum zweiten Mal am Tegernsee statt und lockte ambitionierte Jäger aus dem In- und Ausland auf die Skipiste und an den Schießstand.

Seit 2011 gibt es die Jäger-Ski-WM. Ausgetragen wird der Wettkampf in vier Alpenregionen: dem Montafon, wo sie ins Leben gerufen wurde, im schweizerischen Silvaplana, im Sarntal in Südtirol sowie - seit 2019 - auch am Tegernsee. Vom 29. Februar bis 3. März 2024 wurde die Jäger-Ski-WM nun bereits zum zweiten Mal in Deutschland ausgetragen. Etwa die Hälfte der rund 185 Teilnehmenden kam aus der Schweiz. Weitere Teams und Einzelkämpfer reisten aus Österreich, Deutschland, Italien und Schweden an. Auch bei den hiesigen Jägern fand das Ereignis guten Anklang: Einige Einheimische aus den Landkreisen Miesbach und Tölz-Wolfratshausen waren mit von der Partie und bewiesen ihr Können. Den WM-Titel bei den Damen holte sich am Ende die Schweizerin Silvana Stecher, bei den Herren siegte der Deutsche Frieder Motz. Benno Kurz aus der Schweiz war der beste Schütze beim Jagdlichen Schießen. Die Ehrenscheibe wurde unter den sechs besten Schützen ausgeschossen. Hier gewann die überglückliche Schweizerin Esther Schopfer, zum ersten Mal eine Frau. Die Ehrenscheibe wurde von der Schirmherrin IKH Herzogin Helene überreicht.

Das ambitionierte Großereignis richtet sich an alle Jägerinnen und Jäger, die auf der Piste eine ebenso gute Figur wie am Schießstand machen. Auf den Brettern stand die Jägerschaft nicht im Skianzug, sondern teils in einfallsreich zusammengestellter Jagdbekleidung. Die Eröffnungsfeier der Jäger-Ski-WM fand am Donnerstag, den 29. Februar, im Hotel & Restaurant Maier zum Kirschner in Rottach-Egern mit Live-Musik statt. Am Freitag, den 01. März folgte der erste Wettbewerb am Schießstand der Gebirgsschützenkompanie Miesbach e.V., danach folgte das gemütliche Beisammensein mit Whisky-Tasting der Destillerie SLYRS und Live-Musik im Tegernseer Hof. Samstag, den 02. März, ging es dann auf die Piste: Am Morgen startete der zweite Wettkampftag mit einem Riesentorlauf, der die Teilnehmer neben der Abfahrt mit zwei Schießständen forderte. Die Schüsse wurden jeweils aus 50 Metern Entfernung auf Biathlonscheiben abgegeben. Der Gala-Abend mit Aperitif, 3-Gänge-Menü, Musik und Bar in Gut Kaltenbrunn bot dann den idealen Rahmen für die große Siegerehrung, bevor die Jäger-Ski-WM am Sonntag, den 03. März bei einem entspannten Weißwurstfrühschoppen ausklang. Den Weltmeistern, Weltmeisterinnen und Mannschaftsweltmeistern 2024 wurden im Rahmen der feierlichen Siegerehrung hochwertige Sachpreise rund um Ski und Jagd überreicht, die von den Hauptsponsoren Leica und Blaser zur Verfügung gestellt wurden, sowie Gutscheine regionaler Leistungspartner. TTT-Veranstaltungsleiter Peter Rie zeigt sich am Ende hochzufrieden: "Dass es eine sehr gelungene Jäger-Ski-WM war und trotz der schlechten Schneeverhältnisse ein voller Erfolg, lag unter anderem an dem großartigen Einsatz des Christa Kinshofer Skizentrums mit Unterstützung des Skiclubs Montafon, die alles gegeben haben, dass am Sonnenbichl ein Skirennen (in abgewandelter Form) ausgetragen werden konnte. Die zahlreichen musikalischen Einlagen und gastronomischen Schmankerl haben ihr Übriges dazu beigetragen."

Der Bayerischen Jagdverbandes e.V. Kreisgruppe Miesbach unterstützte mit allen Sparten die Jäger-Ski-WM. Ein besonderer Dank gilt den Hauptsponsoren Leica, Blaser und dem Deutschen Landwirtschaftsverlag (dlv) mit der Zeitschrift PIRSCH, sowie Slyrs, Head und RWS, die maßgeblich zum Erfolg des Events beigetragen haben. Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung: "Danke an alle, die diese großartige Veranstaltung trotz Schneemangel so erfolgreich und mit so guter Stimmung ermöglicht haben. Danke an alle Teilnehmer und natürlich an die Schirmherrin IKH Herzogin Helene in Bayern. Die Veranstaltung ist eine gute Chance für die Region, die Wintersaison mit hoher Wertschöpfung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu beleben und die entstandenen Freundschaften zu pflegen." Der Dank der Organisatoren gilt auch den vielen Unterstützern und Helfern im Tal und im Landkreis, die das Ereignis ermöglicht haben: vom Landratsamt und der Gemeinde Bad Wiessee über die Schützenvereine, dem Team des Skizentrum Sonnenbichl bis zum RVO und den Gastronomiepartnern. Kausch: "Dass der lokale Tourismus von diesem Ereignis profitiert, zeigt sich auch darin, dass viele Jäger und Jägerinnen auch zu anderen Jahreszeiten wiederkommen, um die attraktiven Angebote der Region zu nutzen. Die Jäger-Ski-WM soll sich als feste, nachhaltige Veranstaltung am Tegernsee weiter etablieren." Eine Neuauflage im Jahr 2028 ist in Planung. Nächstes Jahr findet die WM wieder in Silvaplana/St. Moritz statt.

Das sind die Gewinner der 12. Jäger-Ski-WM:

Kategorie Jägerinnen

1. Stecher Silvana (Schweiz), Weltmeisterin 2024 2. Esther Schopfer (Schweiz) 3. Hinderling von Thoma (Schweiz)

Kategorie Jäger



1. Frieder Motz (Deutschland). Weltmeister 2024

2. Axel von Clausbruch (Deutschland)

3. Hansruedi Berner (Schweiz)

Kategorie Teams



1. Piz Ajüz (Schweiz)

2. Wynental (Schweiz)

3. Capricorns (Schweiz)

Nähere Infos unter www.jaeger-ski-wm-tegernsee.de

Bei inhaltlichen Fragen: Peter Rie, TTT GmbH, Tel. 08022 92738-33, p.rie@tegernsee.com

Pressekontakt:

Claudia Mach, Tegernseer Tal Tourismus GmbH,

Hauptstraße 2, 83684 Tegernsee, presseservice@tegernsee.com



Original-Content von: Tegernseer Tal Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH