Mainz (ots) - Triathlon am Nordpol. Tauchen in der Tiefsee. Einzigartige Locations und epische Challenges. Zwei Social Media-Stars und echte Freunde stellen sich im neuen funk-Format dem ultimativen Wettkampf: Julia vs Joey. Das Format schickt Julia Beautx und Joey's Jungle in acht Folgen durch ganz Europa. Acht Challenges, die untrennbar mit den Locations verbunden sind, warten auf die beiden befreundeten Rivalen. Am Ende gipfelt der Wettkampf in einer großen Live-Show, in der die Communities der beiden endlich die Antwort auf die Frage erhalten: Wer ist besser? Julia oder Joey?

Hier geht es zum Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=VOhF2eI-SvM)

Seit ihrem ersten gemeinsamen YouTube-Video aus dem Jahr 2016 fordern sich die beiden Social Media-Stars Julia Beautx und Joey's Jungle in kuriosen und irritierend unangenehmen Challenges immer wieder aufs Neue heraus. Nun werden sie Teil des funk-Content-Netzwerkes und heben ihre Rivalität auf die nächste Stufe. "Wir sind mit der Idee auf funk zugegangen und die haben es direkt verstanden", so die beiden Creator:innen. Julia Beautx (24) und Joey's Jungle (28) sind prägende Figuren der Creator:innen-Szene in Deutschland. Ihre enge Freundschaft ist geprägt durch ihre individuellen Persönlichkeiten und unverwechselbare Chemie.

Die erste Folge Julia vs Joey erscheint am Freitag, dem 08. März 2024. Danach folgt jeden Freitag um 14 Uhr eine weitere Folge auf YouTube (https://www.youtube.com/@JuliavsJoey) und auf der funk.net. Einzelne Highlights werden nach den jeweiligen Folgen auf den Social Media-Kanälen auf Instagram (https://www.instagram.com/juliavsjoey/), TikTok (https://www.tiktok.com/@juliavsjoey) und YouTube (https://www.youtube.com/@JuliavsJoey) veröffentlicht. Julia vs Joey ist eine Produktion von Bildergarten Entertainment GmbH & Moyn Media GmbH im Auftrag von funk. Mehr Informationen sind auf der Formatseite (https://presse.funk.net/format/julia-vs-joey/) im funk Presseportal (https://presse.funk.net/) zu finden.

