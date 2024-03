Berlin (ots) - Die Auxinum GmbH hat in kurzer Zeit mehrere hundert Vertriebspartner angebunden. Das Berliner Unternehmen hilft Botschaftern, ihre Kundinnen und Kunden und Freunde von unrentablen Lebensversicherungen zu befreien. Auxinum klärt auf über die Nachteile von Lebens- und Rentenversicherungen und vermittelt die professionelle Rückabwicklung dieser Versicherungen durch das stärkste deutsche Netzwerk von Spezialisten, Vertragshilfe24. Die Geschäftsführer Sven Enger und Boris Staab haben Großes vor. "Wir wollen in diesem Jahr Verträge mit einem Wert von 100 Millionen Euro rückabwickeln. Das kann uns gelingen, wenn wir eine starke Basis von Botschaftern und Vermittlern überzeugen, dass sie jetzt aktiv werden müssen, um in ihrem Umfeld Menschen ihre finanzielle Freiheit zurückzugeben. In den Fesseln der Lebensversicherungsverträge können Versicherte die Inflation nicht schlagen. Im Gegenteil, viele Verträge sind mit so hohen Kosten belastet, dass Kunden weniger erhalten, als wenn sie ihr Geld unters Kopfkissen gelegt hätten."

Sven Enger weiß wovon er spricht. Er hat bis 2014 eine Bilderbuchkarriere in der Versicherungsbranche hingelegt, war nach mehreren Top-Positionen als Vertriebsleiter und Vertriebsvorstand zum Schluss CEO einer namhaften Versicherungsgesellschaft. "Ich habe versucht, aus dem Unternehmen heraus die Position der Versicherten zu verbessern. Aber das System lässt das nicht zu." So Sven Enger heute. Co-Geschäftsführer Boris Staab ergänzt: "Mit dem System von Vertragshilfe24 erhalten Versicherte zu fairen Konditionen deutlich mehr ausgezahlt, als wenn sie sich mit dem Rückkaufswert zufriedengeben, den ihnen die Gesellschaften freiwillig geben. Wir prüfen kostenlos, ob wir das bei Verträgen erreichen können. Jeder Versicherte kann das kostenlos online auf der Website www.vertragshilfe24.de überprüfen. Wir wissen aber, dass die Rückabwicklung kluge und verantwortungsvolle Botschafter braucht. Die suchen wir, schulen sie und unterstützen sie bei der Arbeit. Selbstverständlich erhalten Botschafter für ihre Zuführung eine faire Provision."

Seit Jahresanfang hat die Auxinum GmbH schon mehrere hundert Partner angebunden. Sven Enger spricht von einer "Graswurzelbewegung", die er ins Leben gerufen hat. Mit einer Kampagne will er Vermittler als "Botschafter" einerseits und Versicherte direkt andererseits erreichen. "Es geht um die finanziellen Interessen der Verbraucher, es geht um Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Verbraucher sind bei Versicherungen nicht in guten Händen. Wir geben Verbrauchern ihre finanzielle Freiheit zurück, das ist unsere Mission."

Pressekontakt:

Jürgen Braatz +49 172 511 34 30 j.braatz@ratingwissen.de

Original-Content von: auxinum GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH