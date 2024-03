Unterföhring, 5. März 2024. Wenn deine Körpersprache einen Mord verrät: SAT.1 zeigt ab Dienstag, 12. März 2024, um 20:15 Uhr die brandneue Crime-Serie ,,The Irrational - Kriminell logisch" mit ,,The Flash"-Star Jesse L. Martin in der Hauptrolle. Bereits ab Dienstag, 5. März 2024, ist die erste Folge auf Joyn abrufbar. Der renommierte Verhaltenspsychologie Professor Alec Mercer (Jesse L. Martin) hat eine außergewöhnliche Fähigkeit: Er kann Menschen lesen. Dies macht ihn zu einem gefragten Berater des FBI. Mit seinen unkonventionellen Ansätzen und brillanter Psychologie gelingt es ihm Verbrechen aufzuklären - doch das Verbrechen an ihm selbst bekommt er nicht gelöst ... SAT.1 zeigt die Crime-Serie ,,The Irrational - Kriminell logisch", ab 12. März, dienstags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Bereits ab Dienstag, 5. März 2024, ist die erste Folge auf Joyn verfügbar. © 2023 Universal Television LLC. All rights reserved. Dieses Bild darf ausschließlich nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE (,,AGB") genutzt werden. Die in den AGB festgesetzten Rechteeinschränkungen sind unbedingt zu beachten. Zusätzlich gilt hier die Einschränkung, dass das Bild ausschließlich zur Programmankündigung verwendet werden darf. Bei Fragen: ProgramDataServices@seven.one Pressekontakt: Stella Losacker Entertainment Content Communications phone: +49 89 95 07- 1168 email: Stella.Losacker@seven.one Photo Production & Editing Program Data Services Jessica Freko phone: +49 (0) 89 95 07 - 1996 email: Jessica.Freko@seven.one Infos & Fotos: presse.sat1.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6708 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.