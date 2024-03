Berlin (ots) - Eine ausgewogene Ernährung in den ersten 1.000 Lebenstagen erhöht die Chance, dass sich Säuglinge und Kleinstkinder gut entwickeln und langfristig gesund bleiben. Das Präventionsprogramm "Anfangsglück - Ernährung gemeinsam entdecken" stärkt kommunale Akteure, um (werdende) Eltern in Sachen Ernährung kompetent zu begleiten. Damit erfüllt es auch Ziele der neuen Ernährungsstrategie der Bundesregierung (https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/ernaehrungsstrategie.html). Jetzt startet "Anfangsglück" als Pilotprojekt in Berlin und Thüringen.

"Mit 'Anfangsglück' wollen wir gesündere Ernährungsumgebungen für Familien schaffen", erläutert Jelena Sörensen, Präventionsreferentin im Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV). Teilnehmende familiennahe Einrichtungen in Berlin (Bezirke Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick) sowie in Thüringen (Kyffhäuserkreis und Wartburgkreis) erhalten durch das Programm u. a. individuelle Beratung, E-Learnings und Workshops. Ziel ist es, nachhaltig wirksame Ernährungsangebote in den Einrichtungen zu verankern; Eltern sollen auf kompetente Ansprechpersonen treffen.

Denn Untersuchungen zeigen: Vielen Eltern fällt es schwer, sich in einem Dschungel von teilweise widersprüchlichen Ernährungsinformationen zurechtzufinden - und Erkenntnisse schließlich im Alltag umzusetzen. "Mitarbeitende zum Beispiel in Familienzentren und Stillcafés können dabei unterstützen", sagt "Anfangsglück"-Projektleiterin Dorota Lazarski: "Deshalb wollen wir diese stärken."

Der PKV-Verband engagiert sich mit zahlreichen Programmen in der Lebensweltenprävention. Gesundheit soll dort stattfinden, wo Menschen wichtige Lebenszeit verbringen: etwa in der Schule, in der Kita, in Stadtteil- und Familienzentren. "Anfangsglück" setzt der Verband gemeinsam mit der Plattform Ernährung und Bewegung (peb) und DSPN (Dein Starker Partner für Netzwerke) um. Die Pilotprojekte werden unabhängig evaluiert; ab 2025 soll das Programm in weiteren Regionen ausgerollt werden.

An "Anfangsglück" interessierte Einrichtungen aus den vier Modellregionen können sich weiterhin melden: info@anfangsglueck.de.

Mit der Relevanz gesunder Ernährung im Kleinstkindalter beschäftigt sich auch eine Episode des PKV-Podcasts "wohl befinden": https://ots.de/00wKBA

Der PKV-Verband ist Mitglied der Nationalen Präventionskonferenz. Seine Präventionsstrategie umfasst die Bereiche Ernährungs- und Bewegungsgesundheit, psychosoziale Gesundheit, Sucht- und Gewaltprävention, sexuelle Gesundheit, digitale Settings, Altersgesundheit und Gesundheitskompetenz. Rund 22 Millionen Euro jährlich investieren die privaten Krankenversicherer in diese Settingprävention, die sie gemeinsam mit verschiedenen Programm- und Projektpartnern umsetzen.

Mehr auf www.pkv.de/praevention.

