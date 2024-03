München (ots) - Langweilig wird es Anna (Katerina Jacob) und ihrem Untermieter Herr Kurtz (Ernst Stötzner) auch im vierten Teil der wortwitzigen Komödienreihe nicht: Während kleinere Reibereien bei der ungleichen Zweier-WG nach wie vor an der Tagesordnung sind, steht jetzt auch noch überraschend eine Hochzeit ins Haus. Plötzlich Schwiegermutter? Für Anna eine Vorstellung, mit der sie sich erst anfreunden muss - genauso wie mit dem Vater des Bräutigams (Herbert Knaup).

In Köln laufen bis Ende März die Dreharbeiten zu "Anna und ihr Untermieter - Plötzlich Schwiegermutter" (AT), dem vierten Film der erfolgreichen "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe. Das Drehbuch zur Komödie schrieb wieder Martin Rauhaus, Regie führt Dagmar Seume, hinter der Kamera steht Felix Poplawsky. In weiteren Rollen sind u.a. Katharina Schlothauer, Golo Euler, Anke Sevenich, Max Herbrechter, Murali Perumal und Maxime Diener zu sehen.

Inhalt: Schwiegersöhne kann sich niemand aussuchen - und deren Väter noch weniger! Anna (Katerina Jacob) kann dem Glück ihrer Tochter noch nicht ganz trauen. Einerseits freut sie sich für ihre Tochter Karin (Katharina Schlothauer), die seit dem Antrag des charmanten Kinderarztes Jens (Golo Euler) auf Wolke 7 schwebt. Andererseits meint sie, eine Hochzeit sollte bloß nicht überstürzt werden. Als plötzlich Jens' Vater Horst Schulte-Bräucker (Herbert Knaup) bei Anna aufschlägt und die Absicht verkündet, die aus seiner Sicht nicht standesgemäße Ehe mit allen Mittel zu verhindern, muss Anna der Sache nachspüren. Als sie beim Treffen der Familien erlebt, wie der narzisstische Patriarch zuhause regiert und seine Frau Regine (Anke Sevenich) unterdrückt, platzt ihr der Kragen. Trotz der diplomatischen Bemühungen ihres Untermieters Herrn Kurtz (Ernst Stötzner) zieht Anna nun in den Kampf ...

"Anna und ihr Untermieter - Plötzlich Schwiegermutter" (AT) ist eine Produktion der Calypso Entertainment GmbH (Produzentin: Brit Possardt) im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto Film). Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

