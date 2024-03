Berlin (ots) - Das Berliner Unternehmen audibene GmbH hat den diesjährigen iF Design Award in der Kategorie Service Design errungen. Mit 290 Punkten belohnte die Jury den erfolgreichen zweiseitigen Beratungsansatz, mit dem die Firma seit ihrer Gründung im Jahr 2012 Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung betreut.

Die Einreichung von audibene ist im Jahr 2024 eines von fast 11.000 Produkten aus 72 Ländern. Der renommierte iF-Award wird einmal jährlich von einer großen Jury von mehr als 130 namhaften Juroren verliehen.

audibene ist durch digitale Prozessoptimierung ein Pionier für die benutzerfreundliche Beratung von internet- und technikaffinen Zielgruppen, den Best Agern. Bei der Suche nach dem Begriff "Hörverlust" entdecken sie in acht Ländern der Erde die Websites www.audibene.de oder www.hear.com mit monatlich 60.000 Google-Anfragen und klassischem Online-Marketing. audibenes hochqualifizierte Hörberater klären am Telefon über den Hörverlust, die Vorteile moderner Hörgeräte und den Prozess, wieder zum guten Hören zu kommen, auf. Dabei geht es vor allem darum, Vorurteile abzubauen. Für die Anpassung des passenden Hörgerätes arbeitet audibene mit einem von 5.500 Partnerakustikern in acht Ländern zusammen.

Der Akustiker profitiert von diesem Beratungsansatz, denn er bekommt neue Kunden von audibene quasi "schlüsselfertig" übergeben. audibene regelt auch die Prozesse mit den Krankenkassen und die Abrechnung. audibenes Hörberater bleiben während des ganzen Prozesses das Scharnier zwischen Kunde und Akustiker. Der Kunde hat ein hohes Vertrauen in diese neue, zweiseitige Beratung: mit einem Net Promoter Score von 75 rankt audibene doppelt so hoch wie die Branche.

Mit über 1.000.000 Hörgeräte-Beratungen im Jahr ist audibene die weltweit größte Anlaufstelle für modernste Hörgeräte im Internet und gestaltet die Zukunft der Hörakustik als führende digitale Plattform.

Das Unternehmen wurde im Mai 2012 von Paul Crusius und Dr. Marco Vietor in Berlin gegründet und beschäftigt heute 1.200 Mitarbeiter. Das erfolgreiche Geschäftsmodell ist seit der Gründung unverändert und wird weiter skaliert. Der bereits vom TÜV Süd für besondere Kundenzufriendheit ausgezeichnete Beratungsprozess von audibene ist weltweit einzigartig. Er verbindet eine niederschwellige Geschäftsanbahnung online und den Kaufabschluss offline. Dazwischen hat audibene einen sensiblen, mehrteiligen Prozess mit vielen Touchpoints gesetzt. Die Kernzielgruppe von audibene, technikaffine und aktive Best Ager, gehören zu einer Alterskohorte, die weltweit zunehmend Hörprobleme hat: Über 65 ist jeder dritte Mensch weltweit von Hörverlust betroffen. Leider wird dieser meist schleichende Prozess von vielen sehr lange ignoriert. Deswegen ist audibenes niedrigschwelliger Beratungsansatz im Verbund mit gut ausgebildeten Hörakustikern derart erfolgreich.

Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie Professional Concept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com präsentiert.

