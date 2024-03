Köln (ots) - In drei Wochen ist es soweit. Am Mittwoch, 27.03. zeigt RTL das spektakuläre Musik-Event "Die Passion" live aus der documenta Stadt Kassel. Namhafte Darstellerinnen und Darsteller übernehmen in der diesjährigen Passions-Geschichte tragende Rollen. So verkörpert Singer- und Songwriterin Nadja Benaissa die Rolle der Maria und Musiker Ben Blümel Jesus von Nazareth. Daneben zählen der renommierte Schauspieler Francis Fulton-Smith als Pilatus, Jimi Blue Ochsenknecht als Judas, GZSZ-Star Timur Ülker als Petrus und Hannes Jaenicke als Erzähler zum eindrucksvollen "Passions"-Ensemble.

Und auch für die Besetzung der zehn weiteren Jüngerinnen und Jünger konnten bekannte Musik- und TV-Stars gewonnen werden. Neben Volksmusik-Star Stefanie Hertel, Moderator und Musiker Mola Adebisi, Popsänger Joey Heindle, Schlagersänger Vincent Gross, Profitänzer Zolt Sándor Cseke, Sängerin Linda Teodosiu und Schauspielerin und Model Larissa Marolt, werden RTL-Moderatorin Bella Lesnik, Schauspielerin und Sängerin Lisa Küppers sowie Zirkus-Artist und "Ninja Warrior Germany"-Gewinner René Casselly die verschieden Jünger-Rollen übernehmen.

RTL erzählt "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" an Ostern live aus der documenta Stadt Kassel. Auf eindrucksvoller Bühne werden die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth inszeniert und mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert.

"Die Passion" ist eine Produktion der Constantin Entertainment GmbH und Mediawater Niederlande im Auftrag von RTL. Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Die Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst. Die Redaktion liegt bei Stefanie Frebel und Head of Producers Christiane Hewel unter der Leitung von Kai Sturm, RTL-Bereichsleiter Entwicklung.

"Die Passion" gehört in den Niederlanden bereits seit über 13 Jahren zu den erfolgreichsten Live-TV-Events zu Ostern und begeistert Jahr für Jahr ein Millionenpublikum. 2022 ist RTL mit der ersten Übertragung von 'Die Passion' ein echter Quoten- und Zuschauererfolg gelungen. 3,14 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen die spektakuläre und hochkarätig besetzte Live-Show aus Essen. Auch in den Sozialen Medien war 'Die Passion' Thema Nummer 1.

Tickets für "Die Passion" gibt es hier: Über die Web-App visit.kassel.de, auf der Website www.kassel.de/die-passion sowie vor Ort in der Kassel Tourist Information sowie am Kassel Service Point in der GALERIA.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Prozession gesucht! Hier anmelden: prozession.diepassion.de

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

