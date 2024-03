Berlin (ots) - Ab jetzt und bis zum Jahresende feiert Egmont Ehapa Media das 90. Jubiläum von Donald Duck. Natürlich mit einem riesigen Portfolio an Jubiläumstiteln. Den Auftakt der Feierlichkeiten macht Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) mit einer vierbändigen Sonderedition. Band Nr. 1 "90 Jahre Donald Duck" erscheint am 12. März im Handel und widmet sich Tick, Trick und Track. Ohne die drei Neffen wäre der liebenswerte Tollpatsch schon in so manchen Lebenslagen der neun Jahrzehnte Comic-Geschichte aufgeschmissen gewesen. Die Bände zwei bis vier der LTB-Sonderedition werden zwischen April und Oktober veröffentlicht.

Am 9. Juni 1934 ließ sich Donald Duck in einer Nebenrolle im Zeichentrickfilm "The Little Wise Hen" in der Öffentlichkeit blicken. Damals rechnete niemand mit seinem bahnbrechenden Welterfolg. Die Verleger Jörg Risken und Wolf Stegmaier verraten das Erfolgsrezept:

"Die Mischung macht's. Donald Duck ist sympathisch, liebenswert, aber auch tollpatschig und cholerisch. Er ist ein Held in allen Lebenslagen, der schlagartig und nachhaltig die Herzen aller Comicfans erobert hat", sagt Buch-Verleger Wolf Stegmaier. Mit einem breiten Angebot an Jubel-Produkten, wie beispielsweise dem LTB, dem Micky Maus-Magazin, den Hardcover-Bänden der Egmont Comic Collection und unserem Kinderlabel Egmont BÄNG! lassen wir den King of Comic hochleben", ergänzt Magazin-Verleger Jörg Risken. "Ein besonderes Highlight bietet die Sonderedition eines Lifestyle-Magazins, welches ab dem 21. Mai im Pressehandelt erhältlich ist."

Umfassende Informationen zum großen Donald Duck-Jubiläum und unseren Jubelprodukten finden Sie in der beigefügten Pressemappe. Registrieren Sie sich im Egmont Presseportal unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "90 Jahre Donald Duck". Nach der Freischaltung können Sie mit dem Download des Bild- und Informationsmaterials beginnen. Der Presseraum wird regelmäßig mit Neuigkeiten ergänzt und ab Mai steht ein EPK zum Download bereit.

Feiern Sie gemeinsam mit Story House Egmont die zeitlose Comic-Ikone, die von Generationen geliebt und geschätzt wird, denn Donald Duck hat sich mit seinen lustigen, abenteuerlichen Geschichten und seinem unENTlichen Charme längst einen festen Platz im Herzen unserer Leserschaft verdient.

Die erste Ausgabe der LTB-Sonderedition "90 Jahre Donald Duck" (D: EUR 8,99; A: EUR 9,50; SFR 16,50) ist ab dem 12. März 2024 im Handel, bei SWOOSH! und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich. Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Pressekontakt:

Anja Adam Presse- und Öffentlichkeitsarbeit i.A. Egmont Ehapa Media GmbH Egmont Verlagsgesellschaften mbH Mobil: +49 (0)16097416569 E-Mail: a.adam@egmont.de

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH