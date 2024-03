Modena (ots) - Die Ikone GranTurismo (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,2 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 230 g/km) ist jetzt auch als Spyder erhältlich, denn Maserati präsentiert das GranCabrio (genaue Verbrauchs- und Emissionsangaben noch in Homologation). Die neueste Kreation der Marke verbindet ein Höchstmaß an Komfort und Stil mit der Begeisterung am offenen Fahren. Zum Marktstart ist das GranCabrio in der Ausstattungsvariante Trofeo erhältlich und verfügt über den Nettuno V6-Motor. Das 3,0-Liter-Twin-Turbo-Aggregat leistet 404 kW (550 PS) und erreicht ein maximales Drehmoment von 650 Newtonmetern. Der Antrieb begeistert nicht nur mit seiner sportlichen Performance, sondern auch mit seinem uneingeschränkten Langstreckenkomfort. Das neue Cabriolet wird vollständig in Italien produziert.

Das Dach ist aus Stoff gefertigt und nimmt so wenig Platz wie möglich ein, wenn es sich auf Knopfdruck automatisch hinter den Sitzen zusammenfaltet. Dieser Vorgang dauert lediglich 14 Sekunden und kann selbst noch bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erfolgen. Im Innenraum herrscht Platz für vier Personen, was den Charakter des GranCabrio als Reisefahrzeug weiter unterstreicht.

Die besondere Eleganz des GranCabrio lässt sich noch deutlicher wahrnehmen, wenn das Verdeck geöffnet und der Sound des Motors allumfassend ist. Die Verbindung mit Straße und Landschaft ist ein unvergleichliches Erlebnis, das nur ein Spyder bieten kann - ein Gefühl, das bei Maserati seit mehr als 60 Jahren Tradition hat und Teil einer Erfolgsgeschichte ist: Der erste Spyder von Maserati, die Cabrioversion des 3500 GT, wurde 1959 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt.

Die Liebe zum Design und die Leidenschaft für exklusive Details werden durch Performance und vor allem durch modernste Technologie ergänzt. Diese zeigt sich in dem zeitgemäßen Infotainmentsystem und den vielen Fahrerassistenzdiensten, die Sicherheit und Komfort an Bord weiter steigern. Stilistisch zeigt der Innenraum die optimale Balance zwischen ästhetischem Anspruch und schlichter Funktionalität.

Das Fahrerlebnis im GranCabrio wird durch einen bemerkenswerten thermischen und akustischen Komfort des Stoffverdecks weiter verstärkt. Es ist in fünf Farben erhältlich und lässt sich über eine Touch-Taste vom Zentraldisplay aus bedienen. Zudem verfügt das GranCabrio serienmäßig über einen innovativen Nackenwärmer. Dieser wärmt in drei verschiedenen Intensitätsstufen den Nacken von Fahrer und Beifahrer. Zu den optionalen Extras gehört ein Windstopper. Er kann genutzt werden, wenn maximal zwei Passagiere an Bord sind, und lässt sich manuell zusammenklappen. Bei geöffnetem Verdeck verringert der Windstopper die Bildung von Turbulenzen im Fahrgastraum.

Das neue GranCabrio wurde parallel zum GranTurismo entwickelt und ist das Ergebnis der Begegnung zwischen tadelloser Effizienz und natürlicher automobiler Schönheit - ein Fahrzeug mit klassischen Proportionen, wie sie typisch für die Modelle aus Modena sind. Der edle Innenraum verrät dabei die besondere Handwerkskunst von Maserati und betont das typische "Gleichgewicht der Gegensätze" mit mutigem, stets zeitgenössischem Luxus.

Weitere Informationen zur Marke und zu den Modellen finden Sie auf www.media.maserati.com und www.maserati.de im Internet.

