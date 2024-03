Unterföhring (ots) - - Sky Next Generation in 2024: 3x Bundesliga, 1x Formel 1 und 1x Tennis - Premiere: Erstmalig kommentieren Kids Reporter am 9. März den Bundesliga Nachmittag, u.a. mit Bayern gegen Mainz und Gladbach gegen Köln - Die vier Samstagnachmittagspiele werden begleitet von Frank Buschmann gemeinsam mit Ben (11), Conrad (13), Lukas (13), Moritz (12) und Sophie (12) - Übertragungsbeginn ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Showcase - Bewerbungsaufruf für kommende Sky Next Generationen Produktionen auf skysport.de/kids-casting

Unterföhring, 5. März 2024 - Nach den zahlreichen erfolgreichen Produktionen mit Kids Reportern im vergangenen Jahr plant Sky Deutschland das Format Sky Next Generation auch im Jahr 2024 fortzuführen. Insgesamt sind fünf Sportübertragungen für Kinder und Familien im Kalenderjahr geplant - drei Produktionen in der Fußball-Bundesliga, eine in der Formel 1 und eine im Tennis. Diese zusätzliche Übertragung wird es demnach jeweils an drei Bundesliga-Samstagen, einem Rennen in den Sommermonaten der Formel 1 und bei den ATP Finals in Turin geben.

Die erste Produktion des Jahres ist zugleich eine Premiere: Erstmalig werden die Sky Next Generation Kids Reporter eine Bundesliga Konferenz kommentieren - in Ergänzung zur Original Sky Konferenz. Die Kids Reporter Ben (11), Conrad (13), Lukas (13), Moritz (12) und Sophie (12) schlüpfen erneut in die Moderatoren- und Kommentatorenrolle und liefern einzigartige Unterhaltung bei den Bundesligapartien FC Bayern München - 1. FSV Mainz, Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln, RB Leipzig - SV Darmstadt 98 und FC Augsburg - 1. FC Heidenheim. Dazu gibt es spannende Einblicke hinter die Kulissen, viel Unterhaltung und die Insights der Kids, wie so eine Konferenz eigentlich funktioniert.

Zu sehen ist die erste Kids Konferenz ab 15:15 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Showcase via Sky und WOW. Ausgewählte Einblicke erhalten auch Nicht-Abonnenten auf den Social Media Kanälen von Sky Sport.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport bei Sky Deutschland: "Mit Sky Next Generation haben die Sky Redaktion und Produktion echte Pionierarbeit geleistet. Als erster TV-Sender in Deutschland haben wir eine spezielle Live-Übertragung mit Kids Reportern umgesetzt und damit Groß und Klein bestens unterhalten. Die Resonanz hierauf war überwältigend. Sky hat unter Beweis gestellt, dass es sich auszahlt, wenn man mutig ist und auch mal neue Wege geht. Deswegen wird es auch in diesem Jahr wieder diverse Sky Next Generation Produktionen geben. Zum Start am 9. März haben wir uns wieder etwas Neues ausgedacht: das Sky-Flaggschiff "Die Konferenz" jetzt mit Kids! Die erste Bundesliga Konferenz, die von Kindern kommentiert wird. Wir freuen uns drauf!

Bewerbungsstart für künftige Produktionen

Für einige Kinder kann im neuen Jahr ein Traum in Erfüllung gehen, denn Nachwuchstalente im Alter von 10 bis 14 Jahren können sich ab sofort für die Tätigkeit als Kids Reporter bewerben. Sky sucht für die nächsten Live-Übertragungen On-Air Talente . Bedingung ist ein Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und ein allgemeines Interesse am Sport und am Medienbereich. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. März.

Alle Infos zum Bewerbungsprozess sind abrufbar unter: skysport.de/kids-casting

