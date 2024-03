Amersfoort (Niederlande) (ots) - Der Lastenfahrradhersteller Babboe bereitet in enger Absprache mit der zuständigen Behörde, der Regierung von Mittelfranken, eine Rückrufaktion für vier seiner Modelle in Deutschland vor. Betroffen sind die Modelle CITY, CITY E, MINI und MINI E. Behördliche Prüfungen hatten ergeben, dass die Sicherheit dieser Modelle nicht gewährleistet werden kann. Besitzerinnen und Besitzer sind daher aufgerufen, diese nicht weiter zu nutzen. Im Rahmen des Rückrufs werden Betroffene ein Ersatzlastenrad oder eine andere geeignete Alternative sowie eine Entschädigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten erhalten.

Die Details der Rückrufaktion werden aktuell noch ausgearbeitet. Babboe wird betroffene Kundinnen und Kunden schnellstmöglich über den genauen Zeitplan und konkrete nächste Schritte informieren.

Gerard Feenema, Geschäftsführer von Babboe seit dem 19. Februar 2024, sagt: "Babboe nimmt die Sicherheit seiner Kundinnen und Kunden sehr ernst. Deshalb starten wir jetzt die Rückrufaktion für die Modelle CITY, CITY E, MINI und MINI E. Wir haben größtes Verständnis für die Besorgnis unserer Kundinnen und Kunden und möchten uns bei ihnen für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Wir werden sicherstellen, dass die Rückrufaktion so reibungslos wie möglich abläuft. Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit den Behörden und hoffen, schnellstmöglich über den genauen Zeitplan der Rückrufaktion in Deutschland und die nächsten Schritte für unsere anderen Lastenradmodelle informieren zu können."

Ab sofort können Besitzerinnen und Besitzer eines Babboe CITY, CITY E, MINI oder Mini E Lastenfahrrads ihre Rahmennummer auf www.kontrollieredeinenrahmen.de (https://kontrollieredeinenrahmen.de/) eingeben, um zu sehen, ob ihr Lastenfahrrad von der Rückrufaktion betroffen ist. Sie werden dann so schnell wie möglich über die nächsten Schritte informiert.

Babboe berät sich zudem mit den Behörden über mögliche Maßnahmen für die weiteren Lastenfahrradmodelle, um in Kürze auch hier mehr Klarheit zu schaffen. Diese weiteren Modelle sind: Babboe Curve/Curve-E/Curve Mountain, Babboe Big/Big-E, Babboe Dog/Dog-E, Babboe Max-E, Babboe MINI Mountain, Babboe Pro Trike/Trike-E/Trike XL, Babboe Carve-E/Carve Mountain, Slim Mountain, Go-E, Go Mountain, Flow-E, Flow Mountain und Babboe CITY Mountain.

Bis auf Weiteres gilt Babboes Empfehlung, auch diese Modelle vorläufig nicht zu benutzen.

Auf der Website www.babboe.de finden Sie ein Video mit einer aktuellen Stellungnahme von Gerard Feenema zu der Rückrufaktion.

Pressekontakt:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Kirsten Best, kirsten.best@fgsglobal.com

Original-Content von: Accell Group, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH