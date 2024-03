Berlin (ots) - Anhänger regelmäßiger Renditen kommen beim Online-Broker XTB dank eines neuen, attraktiven Zinsangebots auf ihre Kosten: Für die ersten 90 Tage nach Depoteröffnung erhalten Neukundinnen und -kunden auf ihre nicht angelegte Einlagen ab sofort eine Verzinsung von 4,2 Prozent per annum. "Die Verzinsung funktioniert wie bei klassischen Tagesgeldangeboten: Das Kapital auf dem Verrechnungskonto wird automatisch nach dem aktuellen Zinssatz verzinst, solange es nicht in Aktien oder sonstigen Wertpapieranlagen gebunden ist", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB. Im renommierten Tagesgeldvergleich der FMH Finanzberatung ist XTB damit aktuell unter den beiden besten Angeboten.

Der Zinssatz wird täglich berechnet und monatlich innerhalb von fünf Tagen des Folgemonats dem Handelskonto gutgeschrieben. Es ist keine Maßnahme von Seiten des Kunden erforderlich, da der Zinssatz automatisch für alle Kunden mit nicht angelegtem Kapital aktiviert wird. Zudem ist kein Mindest- oder Höchstbetrag an freien Mitteln erforderlich.

"Unser neues Angebot bietet Zinsen für die Pause - mit der Guthabenverzinsung auf dem Handelsskonto können Kundinnen und Kunden ihr Geld arbeiten lassen, während sie noch auf die perfekte Investitionsgelegenheit warten", sagt Jens Chrzanowski weiter. "Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, für jede Anlegerin und jeden Anleger das passende Produkt zur Geldanlage zu bieten - auch für diejenigen, die kleinere, aber regelmäßige Erträge vorziehen."

XTB bietet neben der Guthabenverzinsung weltweiten, kommissionsfreien Aktienhandel (für alle Orders unter 100.000 Euro Handelsvolumen pro Monat), ETF-Sparpläne sowie CFD-Trading an. Die Guthabenverzinsung ist für das kurzfristige "Parken" der Anlagegelder gedacht, zwischen den nächsten Investments in Aktien, ETF oder CFD.

Über XTB

XTB ist ein globales Fintech-Unternehmen, das Privatanlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTB Mobile App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet. Das 2002 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 935.000 Kunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.

XTB engagiert sich für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Online-Investmentplattform, die Kunden den Handel mit über 5.900 Instrumenten ermöglicht, darunter Aktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Kryptowährungen. Mit der kürzlichen Einführung eines langfristigen passiven Anlageprodukts - den Anlageplänen - können unsere Kunden nun das Wachstumspotenzial von ETFs ausschöpfen und ihre Portfolios effektiv diversifizieren. In den wichtigsten XTB-Märkten bieten wir Zinssätze für nicht investierte Gelder an, so dass die Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sie nicht aktiv investieren.

Die XTB-Online-Plattform ist nicht nur eine erstklassige Adresse für Investitionen, sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Sie bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um Kunden zu helfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung. Das Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.

In über zwei Jahrzehnten Tätigkeit auf den Finanzmärkten hat XTB weltweit 12 Niederlassungen gegründet, darunter in Polen, Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Portugal, Frankreich und Chile.

Seit 2016 sind die Aktien von XTB an der Warschauer Börse notiert. Das Unternehmen wird von den größten Aufsichtsbehörden der Welt reguliert: der Financial Conduct Authority, der polnischen Finanzaufsichtsbehörde, der Cyprus Securities & Exchange Commission und der Financial Services Commission.

