Taufkirchen (ots) - Gesundheit und Leistungsfähigkeit in Einklang bringen - ein Balanceakt, der besonders Führungskräfte und Selbstständige oftmals an ihre Grenzen bringt. Dabei muss es gar nicht so kompliziert und zeitraubend sein, den eigenen Körper gesund zu halten, wie auch Lea Feder, Geschäftsführerin von Lea Feder Consulting, bestätigt. Mit ihrer WAY-TO-WIN-Strategie, einer auf ihrer langjährigen Erfahrung im Profisport basierenden Methode, hilft sie High-Performern dabei, nachhaltig ihre Bestleistung zu erzielen, ohne ihre körperliche und mentale Gesundheit zu riskieren. Wie genau sie dabei vorgeht, erfahren Sie hier.

Um langfristig zufrieden zu sein, nicht auszubrennen und leistungsfähig zu bleiben, ist ein gesunder Körper das A und O. Das gilt besonders für Führungskräfte und Selbstständige, die große Verantwortung tragen. Fatalerweise hat genau diese Gruppe meist keine Zeit, sich um einen gesunden Alltag, ausreichend Bewegung und Entspannung sowie eine ausgewogene Ernährung zu bemühen. Die gesundheitlichen Folgen können fatal sein. Um dieser Negativspirale entgegenzuwirken, braucht es zeitsparende Alltagsroutinen, die dabei helfen, den eigenen Körper gesund und leistungsfähig zu halten. "Ein gesunder Körper bildet die Grundlage für nachhaltige Leistungsfähigkeit, Produktivität und langfristigen Erfolg", erklärt Lea Feder, Geschäftsführerin von Lea Feder Consulting. "Doch gerade Menschen mit viel Verantwortung haben oftmals mit einer sehr hohen Arbeitsbelastung zu kämpfen. Dadurch kommen andere Lebensbereiche wie die eigene körperliche und mentale Gesundheit zu kurz."

"Das Problem: Führungskräfte und Selbstständige, die nicht aktiv Zeit in ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden investieren, erhöhen das Risiko, früher oder später mit ernsten Problemen konfrontiert sein", fährt die Expertin fort. "Wer seine körperliche und mentale Vitalität langfristig erhalten möchte, sollte daher seine Denkweise ändern. Schließlich gibt es zeitsparende Möglichkeiten, gesundheitlichen Problemen vorzubeugen, die eigene Produktivität zu verbessern und besser mit Stress umzugehen." Als ehemalige Leistungssportlerin im Handball und Radsport weiß Lea Feder, wovon sie spricht: Mit ihrer WAY-TO-WIN-Methode hat sie bereits vielen Führungskräften, Selbstständigen und ganzen Teams dabei geholfen, ihre Produktivität und Leistungsfähigkeit auf gesundem Weg zu steigern und zu erhalten. Mit ihrem kurz vor dem Abschluss stehenden Medizinstudium bringt die Expertin zudem fundiertes medizinisches Wissen in ihre Beratung ein. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise sowie ihrem innovativen Ansatz für die Optimierung von Leistung und Gesundheit konnten bereits mehr als 2.000 Klienten von der Zusammenarbeit mit Lea Feder und ihrem Team profitieren.

Gesundheitliche Alarmsignale laut dem aktuellen DKV-Report

Aktuelle Studien, darunter der neue DKV-Report 2023, zeigen eine Reihe besorgniserregender gesundheitlicher Entwicklungen: So erreicht nicht einmal jeder Fünfte die Kriterien eines gesunden Lebensstils in allen fünf Lebensbereichen - darunter Stressempfinden, körperliche Aktivität und Ernährung. Lediglich 38 Prozent der Deutschen erfüllen die Mindestempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation für Bewegung und Muskeltraining - und das, obwohl ausreichende Bewegung im Alltag zu den effektivsten Strategien gegen chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zählt. Darüber hinaus geht die WHO für das Jahr 2036 von einem Anteil von 35 Prozent an adipösen Menschen aus - aktuell liegt die Zahl bei 19 Prozent.

Ebenso besorgniserregend sind die Zahlen zur Stressbelastung: 28 Prozent der Befragten empfinden die Stressbelastung als hoch. Das Alter spielt dabei eine entscheidende Rolle: Insbesondere die "Rushhour des Lebens", also die Zeit zwischen 30 und 45 Jahren, lässt wenig Raum, um Stress abzubauen.

Diese Methode verfolgt die Lea Feder Consulting

"Angesichts dieser Entwicklungen ist es umso wichtiger, sich ganzheitlich um die eigene Gesundheit zu bemühen", sagt Lea Feder. "Bei Lea Feder Consulting beraten wir überwiegend Führungskräfte und Selbstständige, die große Verantwortung tragen. Oft kämpfen sie mit Ängsten vor persönlichen Ausfällen, die sich in Stress, Schlafproblemen und Konzentrationsstörungen äußern. Das beeinträchtigt ihre Leistungsfähigkeit natürlich erheblich. In der Regel wenden sich unsere Klienten an uns, wenn sie bereits erste Anzeichen eines Leistungsabfalls bemerken. An diesem Punkt erkennen sie, dass sie professionelle Unterstützung benötigen, um besser mit Stress umzugehen und ihre Gesundheit zu schützen."

Mit ihrer WAY-TO-WIN-Methode unterstützt Lea Feder ihre Klienten dabei, ihren Lebensstil zu optimieren, ihre Leistungsfähigkeit auf gesunde Weise zu steigern und mehr mentale Stabilität zu entwickeln. Dabei arbeitet die Expertin immer am Puls der Zeit. So setzt das Team von Lea Feder Consulting zum Beispiel auf modernste Technologien wie den Oura Ring, einen speziellen Messring, der detaillierte Einblicke in den individuellen Lebensstil der Klienten ermöglicht: Puls, Stressparameter, Bewegung, Schlafgewohnheiten und Körpertemperatur werden genau erfasst. Zudem arbeitet sie mit kontinuierlicher Blutzuckermessung, um das Stresslevel und die Schlafqualität durch eine individuell angepasste Ernährung zu optimieren. Zusammen mit den Ernährungsaufzeichnungen für eine Woche, um die die Klienten gebeten werden, können Lea Feder und ihr Team anschließend maßgeschneiderte Empfehlungen abgeben. "Unsere Zusammenarbeit ist individuell angepasst", sagt Lea Feder. "Neben einer persönlichen Betreuung arbeiten wir mit einem Online-Kurs, der Bewegung, Ernährung und Stressmanagement als Schlüsselbereiche für Gesundheit und Wohlbefinden behandelt. Auch hier beginnen wir mit einer individuellen Analyse, um das Einstiegslevel unserer Klienten zu bestimmen und den Kurs entsprechend anpassen zu können. Da wir grundsätzlich Step by Step vorgehen, können unsere Klienten gezielt konkrete Schritte unternehmen, um ihre Gesundheitsziele zu erreichen, ohne sich überfordert zu fühlen."

Werdegang und Mission von Lea Feder

Der Aufbau von Lea Feder Consulting ist das Ergebnis ihrer persönlichen Erfahrungen und ihrer langjährigen Leidenschaft für Sport, nachhaltige Leistungsoptimierung und Gesundheit. Als ehemalige Leistungssportlerin im Radsport nahm Lea Feder regelmäßig an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil, ohne ihre akademische Ausbildung zu vernachlässigen. Während dieser Zeit erlebte sie zahlreiche Herausforderungen - darunter auch gesundheitliche Belastungen, die sie dazu inspirierten, eine nachhaltige Methode für Training und Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Ihre medizinische Ausbildung spielte dabei eine wichtige Rolle, denn sie half ihr dabei, wissenschaftlich fundierte Ansätze zu entwickeln. Heute ist ihre Ausdauermarke WAY TO WIN eine der führenden deutschen Marken in diesem Bereich.

Lea Feder ist davon überzeugt, dass jeder Mensch mit der richtigen Anleitung einen gesunden Lebensstil etablieren kann, der auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ihr Ziel ist es, ihren Klienten nicht nur ein tieferes Verständnis für ihren eigenen Körper zu vermitteln, sondern ihnen auch die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um präventiv für ihre Gesundheit vorzusorgen. Auf diese Art und Weise möchte sie einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.

