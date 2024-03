München (ots) - - Das Förderprogramm Amazon Sustainability Accelerator bietet Skalierungs-Hilfe für Start-ups - Bewerbungen ab sofort möglich. - Im dritten Jahr seines Bestehens erweitert der Accelerator seinen Fokus auf nachhaltig ausgerichtete Start-ups in vier Kategorien: Konsumgüter, Kreislaufwirtschaft, Gebäudelösungen und Verpackungen. - Seit seinem Start im Jahr 2022 hat der Accelerator über 25 europäische Start-ups unterstützt, davon 12 mit Sitz in Deutschland. Diese haben ihren Umsatz um 700 % gesteigert und über 18 Millionen Euro an Investitionen eingesammelt.

Der Amazon Sustainability Accelerator freut sich ab heute auf neue Bewerbungen von Europas führenden Start-ups. In diesem Jahr findet das Förderprogramm bereits zum dritten Mal statt, durchgeführt in Zusammenarbeit mit EIT Climate-KIC, eine Agentur für klimafreundliche Innovationen, und der Innovations- und Strategieberatung Founders Intelligence, die zur Unternehmensberatung Accenture gehört. Der Accelerator nimmt Bewerbungen von Start-ups entgegen, die ihre Aktivitäten in einer der folgenden vier Kategorien ausbauen wollen: Konsumgüter, Kreislaufwirtschaft, Gebäudelösungen und Verpackungen.

Der Amazon Sustainability Accelerator vermittelt Gründer:innen Fähigkeiten und Möglichkeiten, um ihr Geschäft auszubauen und damit einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. Seit dem Start im Jahr 2022 hat der Accelerator mehr als 25 Start-ups aus Europa unterstützt, davon 12 mit Sitz in Deutschland. Zudem hat das Programm Zuschüsse und Kredite in Höhe von mehr als einer Million Euro bereitgestellt und den Unternehmen geholfen, ihren Umsatz um 700 % zu steigern sowie insgesamt über 18 Millionen Euro Kapital einzusammeln.

Die teilnehmenden Unternehmen erhalten ein Stipendium sowie Gutschriften für die Nutzung der Cloud-Dienste von Amazon Web Services (AWS). Bewerbungen für Start-ups mit den Schwerpunkten Kreislaufwirtschaft, Gebäudelösungen und Verpackungen sind bis zum 5. April 2024 möglich - Bewerber:innen mit dem Schwerpunkt Konsumgüter haben Zeit bis zum 31. Juli 2024. Die Start-ups können sich ab heute hier online bewerben: Amazon Sustainability Accelerator (https://sell.amazon.de/programme/sustainability-accelerator).

Im vergangenen Jahr hatte etwa das Unternehmen FUNQ' erfolgreich teilgenommen, ein in Deutschland und Spanien ansässiger Hersteller von 100 % natürlichem Sirup, der sich damals noch in der Vorproduktionsphase befand. Mittlerweile sind die Sirups in 1.600 Geschäften in Deutschland erhältlich und das Start-up hat etwa 2 Millionen Euro an Kapital eingesammelt. FUNQ'-Gründer Michael Schwarz: "Der Amazon Sustainability Accelerator 2023 hat FUNQ' verändert und unser Wachstum beschleunigt, indem er uns mit anderen Gründerinnen und Gründern und Coaches zusammengebracht hat, die sich für die Entwicklung nachhaltiger Produkte einsetzen. Das Programm bietet ein vielfältiges Netzwerk und eine Community, die umweltfreundlichere Lösungen schätzt. Der Accelerator ist ein wichtiger Impulsgeber für positive Veränderungen in der Start-up-Landschaft."

Neuer und erweiterter Amazon Sustainability Accelerator

Die am diesjährigen Accelerator teilnehmenden Start-ups arbeiten mit Amazon-Nachhaltigkeitsexpert:innen zusammen, nehmen an Workshops teil und werden von Mentor:innen betreut. Ein maßgeschneidertes Programm hilft den Gründer:innen dabei, die Herausforderungen beim Gründen und Skalieren eines nachhaltigeren Unternehmens zu meistern. Amazon und EIT Climate-KIC begleiten die Teilnehmenden bei einer Klimafolgenabschätzung: Dabei lernen sie, wie sie die Auswirkungen ihres Unternehmens auf das Klima bewerten und selbstständig Strategien entwickeln, um ihre Ökobilanz zu verbessern.

Neu im Jahr 2024: Die ClimateTech Pilot Challenge richtet sich an Start-ups jenseits der Prototyp-Phase, die darauf hinarbeiten, erste Einnahmen zu generieren und ihr Geschäft weiter auszubauen. Im Laufe des Jahres nehmen diese Unternehmen an einer intensiven, vierwöchigen Version des Accelerators teil und bewerben sich für ein Pilotprojekt, das direkt in Verbindung mit Amazon steht. Solche Pilotprojekte für neue Technologien können je nach Dauer und Umfang rund 50.000 bis 2 Millionen Euro an Einnahmen generieren.

"Wir wollen, dass der Amazon Sustainability Accelerator das beste Programm der Welt ist, in dessen Rahmen Unternehmerinnen und Unternehmer innovative, nachhaltige Produkte und Technologien entwickeln können. Wir möchten ihnen dabei helfen, ihren Traum vom Aufbau eines Unternehmens mit Unicorn-Potenzial zu verwirklichen", so Zak Watts, Director Sustainability von Amazon in Europa. "Ich freue mich sehr, dass wir den diesjährigen Accelerator auf neue Kategorien und Branchen ausweiten und auch bereits weiter fortgeschrittene Start-ups in unserem Amazon-Ökosystem willkommen heißen können. Wir unterstützen sie dabei, ihr Wachstum anzuschieben und das Potenzial einer nachhaltigeren Wirtschaft auszuschöpfen."

Der Amazon Sustainability Accelerator freut sich auf Bewerbungen aus den folgenden Bereichen:

- Konsumgüter: Frühphasige Start-ups für nachhaltigere und innovative physische Konsumgüter, die kürzlich auf den Markt gebracht wurden oder kurz vor der Markteinführung stehen.

- Kreislaufwirtschaft: Start-ups, die Lösungen entwickeln, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, etwa auf der Basis von Rücknahmelogistik oder Reparaturmöglichkeiten für Endbenutzer:innen.

- Gebäudelösungen: Start-ups, die den CO2-Fußabdruck in Gebäuden mit Hilfe von KI und modernen Materialien mindern.

- Verpackungen: Start-ups, die innovative Verpackungsmaterialien oder Technologie für Mehrwegsysteme mit geschlossenem Kreislauf entwickeln.

Die erfolgreichen Bewerber:innen für die erste Kohorte mit den Schwerpunkten Kreislaufwirtschaft, Gebäudelösungen und Verpackungen werden im Frühjahr bekannt gegeben. Die erfolgreichen Bewerber:innen für die die zweite Gruppe mit dem Schwerpunkt Konsumgüter werden im Herbst bekannt gegeben.

Als Auswahlgremium haben Amazon, EIT Climate-KIC und Founders Intelligence ein Team führender Start-up- und Nachhaltigkeitsexperten zusammengestellt. Dazu gehören:

- Ben Honan, Head of Investment, Climate KIC

- Sandra Steveing Villegas, Partnerin & Head of Sustainability, Founders Intelligence

- Mark Rushmore, Gründer, SURI, und früherer Accelerator-Teilnehmer

- Kirsty Macdonald, Investment Principal, JamJar

- Phoebe Wang, Investment Partnerin, Climate Pledge Fund

- Zak Watts, Director Sustainability Europe, Amazon

- Chris Atkins, Director, Worldwide Operations, Amazon

- Thais Blumer, Head of EU Packaging, Amazon

- Sebastian Pashaei, Sustainability Operations Manager, Amazon

- Ishna Berry, Head of EU Marketplace Sustainability, Amazon

- Janeva Morfaw, Head of Product Sustainable Selection, Amazon

