Unterföhring, 3. März 2024 - Am Dienstag steht das Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen auf dem Programm. Sky Sport überträgt alle vier Partien des Viertelfinals live, drei davon exklusiv.

Bereits im Viertelfinale der Vorsaison hatte Sky Sport erstmals im deutschen Fernsehen eine Konferenz auch im Frauenfußball produziert. Am Dienstag kommt es zu einer Neuauflage, bei der sich Fußballfans dieses Mal auf alle vier Begegnungen zur selben Zeit freuen dürfen. Kommentator Hannes Herrmann und Co-Kommentatorin Turid Knaak führen durch die Konferenz. Daneben stehen alle Partien wahlweise auch als Einzelspiele zur Verfügung.

Ab 18:00 Uhr begrüßen Sky Moderatorin Nele Schenker und Expertin Lena Lotzen die Zuschauer live aus Hoffenheim und stimmen sie auf die Begegnungen ein. Die Seriensiegerinnen des VfL Wolfsburg, die den DFB-Pokal in diesem Jahr zum zehnten Mal in Folge gewinnen wollen, sind in Hoffenheim zu Gast. Im zweiten Bundesliga-Duell des Abends treffen Bayer Leverkusen und die SGS Essen aufeinander. Die Deutschen Meisterinnen vom FC Bayern treten bei Carl Zeiss Jena an und Eintracht Frankfurt trifft auf den MSV Duisburg.

Ab 20:30 Uhr folgt auf Sky Sport Mix in "Alle Spiele, alle Tore" die Analyse der Viertelfinal-Duelle. Wie es im DFB-Pokal der Frauen weitergeht, erfahren die Zuschauer im Anschluss an das letzte beendete Spiel des Abends. Auf dem Rasen in Hoffenheim werden dann die Halbfinal-Paarungen ausgelost. Expertin Lena Lotzen fungiert als Losfee, Ziehungsleiterin ist die Olympiasiegerin Melanie Behringer.

Die Auslosung wird darüber hinaus auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen und die Halbfinal-Auslosung am Dienstag live bei Sky Sport:

18:00 Uhr: Vorberichte und die Sky Konferenz live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Moderatorin: Nele Schenker, Expertin: Lena Lotzen

Kommentator: Hannes Herrmann, Co-Kommentatorin: Turid Knaak

18:00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 2

Kommentator: Timo Schäfers, Reporterin: Nele Schenker

18:00 Uhr: Carl Zeiss Jena - FC Bayern München live auf Sky Sport 3

Kommentator: Dominik Müller, Reporterin: Lisa de Ruiter

18:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg live auf Sky Sport 4

Kommentator: Marcel Meinert, Reporter: Alexander Bonengel

18:00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SGS Essen live auf Sky Sport 5

Kommentator: Florian Malburg, Reporter: Martin Groß

20:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1. Die Halbfinal-Auslosung des DFB-Pokals der Frauen zusätzlich im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

