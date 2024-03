Baierbrunn (ots) - Joko & Klaas - ein Moderatoren-Duo, das zusammengehört. Sehen Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt ihre Beziehung als "Arbeitsehe"? "Ich würde sagen, das mit uns ist eher so ein Geschwister-Ding", sagt Klaas im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Mit denen hat man oft ganz viel zu tun und manchmal ganz wenig, und wenn man sich sieht, verfällt man sofort in alte Rollen. Und wenn einer Ärger kriegt, dann waren's beide." Joko ergänzt: "Früher mussten wir die Beziehung mehr pflegen, weil sie noch nicht so selbstverständlich war. Mittlerweile wissen wir beide, dass wir zusammengehören. Ob wir wollen oder nicht."

Die beiden Moderatoren setzen sich immer wieder für gesundheitsrelevante Themen ein, etwa den Pflegenotstand oder die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. "Es geht darum aufzuklären", so Joko. "Bei vielen Themen ist gesellschaftlich die Bereitschaft da zu helfen, aber es fehlt der Zugang zu der einen Information, warum man das machen sollte. Wir haben es aufgrund unserer medialen Präsenz leicht, diesen Zugang herzustellen, zu sagen: Leute, hört mal kurz zu."

Ein Interview in der Apotheken Umschau bezeichnet das Duo als "Ritterschlag" - Joko: "Jeder, der in die Apotheke geht, kann uns mitnehmen. So leicht war es nicht mal zu unseren wildesten Zeiten."

Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Apotheken Umschau 3A/2024.

