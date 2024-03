München (ots) - Die Epoche der Entspannung ist vorbei. Der Ukraine-Krieg geht ins dritte Jahr. Putin droht Europa mit Atombomben. Und Trump den Nato-Verbündeten mit einem Ende der Unterstützung. Muss die Bundeswehr deswegen aufgerüstet werden? Sollte die Wehrpflicht zurückkehren? Wie verändert sich unsere Gesellschaft in diesen Zeiten? Zu Gast bei Louis Klamroth sind u.a. Anton Hofreiter (Bündnis90/Die Grünen): Vorsitzender Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union Serap Güler (CDU): Mitglied im Bundesvorstand und im Verteidigungsausschuss Jan van Aken (DIE LINKE): arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu internationalen Krisen- und Konfliktgebieten Ottogerd Karasch: ehemaliger Berufssoldat, Survival-Profi und Youtuber "Otto Bulletproof" André Wüstner: Oberst und Bundesvorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes e.V. Am Dienstagabend finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/hart-aber-fair/Y3JpZDovL3dkci5kZS9oYXJ0IGFiZXIgZmFpcg) die von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version HART ABER FAIR to go. So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de (https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/).

Pressekontakt:

Redaktion: Torsten Beerman (WDR)

Pressekontakt: Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und Information Tel.: 089/558944-898 E-Mail: lars.jacob@ard.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH