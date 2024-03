Würzburg (ots) - Das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl präsentiert mit dem neuen "XXXLutz Magazin" Lieblingsstücke für Frühjahr und Sommer - erhältlich ab sofort in allen XXXLutz Möbelhäusern.

Würzburg. Mit dem "XXXLutz Magazin" informieren die XXXLutz Möbelhäuser regelmäßig über neue Einrichtungsideen und Produkt-Highlights für die eigenen vier Wände. Das inspirative Magazin für die Saison 2024 ist ab sofort vor Ort in allen 57 XXXLutz Möbelhäusern deutschlandweit verfügbar sowie online unter www.xxxlutz.de digital aufrufbar. Kundinnen und Kunden können im neuen "XXXLutz Magazin" Home & Living Trends für jeden Raum entdecken, die das Leben zuhause und im eigenen Garten noch individueller gestalten. Die Highlights: Neue Farben und Accessoires verwandeln den Wohnbereich in eine einzigartige Wohlfühloase, die mit Komfort begeistert und dabei pure Lebensfreude versprüht!

Stilvolle Wohnideen für das perfekte Einrichtungsglück

Der Frühling steht vor der Tür und macht Lust auf neue Farben, Muster und Materialien! Im "XXXLutz Magazin" für Möbel und Wohnaccessoires finden sich traumhafte Lieblingsstücke curated by XXXLutz - angefangen bei Highlights von Exklusivmarken wie Novel oder Ambia, die wertvolle Inspiration für die sonnige Jahreszeit bieten, bis hin zu maritimen Möbeln und Dekoration im zeitlosen Sylt-Style. Ästhetisches Design, Cosy-Feelings, Natürlichkeit und smarte Funktionalität stehen dabei im Einklang und schaffen ein Interieur, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt.

Lieblingsstücke für drinnen und draußen

Die Wohnhighlights der Saison versprechen Gemütlichkeit für jeden Wohnbereich und darüber hinaus, denn auch Garten, Terrasse und Balkon werden dieses Jahr zu einladenden Wohlfühlorten! Echte Must-haves aus dem XXXLutz-Sortiment sind ausgewählte Pieces für den Esstisch, wie filigranes Steingut, dekorative Wohntextilien sowie Accessoires für drinnen und draußen. Die i-Tüpfelchen für jeden Raum bringen jetzt Farbe ins Spiel, denn pastellige Töne wie Lavendel, Rosé, Pistazie, Zitronengelb und die Trendfarbe des Jahres Peach Fuzz verbreiten in jedem Raum ein fröhliches Ambiente.

Ab dem 01. März 2024 ziehen im Onlineshop - www.xxxlutz.de - und in den XXXLutz Möbelhäusern deutschlandweit neue Looks für Frühling und Sommer ein, die Einrichtungsideen für jedes Zuhause bereithalten. Ob Pastell-Colors, kunstvolle Prints oder zeitlos-elegante Evergreens in Creme, Weiß und Grau - das "XXXLutz Magazin" hält stilvolle Updates bereit und bietet genau die richtige Inspiration!

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

