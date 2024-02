Unterföhring (ots) - "Ich bin happy, dass ich jetzt mal alleine hier bin - zwei Tage Ruhe!" freut sich Nino auf die Abreise der Familie nach Ibiza, bevor er sich nach getaner Arbeit auf dem Hof selbst ins Urlaubsabenteuer stürzen will. Ehefrau Cheyenne hat schon gehörigen Respekt vor den kommenden Tagen: "Es ist schon eine Challenge, mit zwei kleinen Kindern in ein fremdes Land zu Reisen." Dazu ist sie mit den Reisevorbereitungen völlig überfordert: "Es gibt Momente, wo ich sage: Okay, ich kann nicht mehr, sonst raste ich aus!" Schafft es die Familie in Folge 4 von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Montag, 04.03., 20:15 Uhr auf Sky und WOW) in den Urlaubs-Modus zu schalten und den Stress zuhause zu lassen? Oma Bärbel bringt sich schon mal in spanische Stimmung: Sie möchte ihren Stammtisch mit einer Flamenco-Darbietung überraschen!

Endlich Urlaub?

Unzählige Koffer sind gepackt, endlich sind Natascha und Cheyenne auf dem Weg zum Flughafen und wollen Richtung Urlaubsinsel starten. Doch wer ist plötzlich der nette Geschäftsmann, der Natascha am Check In-Schalter seine Aufwartung macht? Ein handfester Flirt liegt in der Luft, nur Natascha selbst scheint das nicht so richtig mitzubekommen. "Bei mir dauert es lange, bis ich checke, dass jemand flirtet", gibt sie kleinlaut zu. Kurze Zeit später und nach überstandenem Kindergeschrei durch Mavie und Matteo im Flugzeug, heißt es endlich: Willkommen auf Ibiza! Sogar Wilson wartet schon am Gate, um die Familie abzuholen. Der sieht trotz allgemeiner Urlaubsstimmung allerdings eher anstrengende Zeiten auf sich zukommen: "Wenn ich zehn Tage mit meiner Familie im Urlaub bin, brauche ich anschließend Urlaub vom Urlaub. Und es liegt nicht am Kindergeschrei, sondern an den Erwachsenen". Der Blick in die luxuriöse Urlaubs-Finca lässt Wilson jedoch wieder hoffen: Hier lässt es sich gepflegt entspannen! "Das Fernsehzimmer gefällt mir - ich habe meine Xbox mitgebracht", erklärt er der erstaunten Familie seine ganz eigene Vorstellung von Urlaub. Auch Natascha sieht ihre Spezial-Aufgabe in der nächsten Zeit schon klar vor Augen: "Ich bin der Babysitter und werde ins hinterste Zimmer abgeschoben. Das ist halt mein Schicksal...".

Bärbel, olé!

Oma Bärbel macht sich hübsch, steht doch ihr großer Flamenco-Auftritt vor ihren Freunden in Fulda auf dem Programm. "Heute überrasche ich meinen Stammtisch - ich habe mir aus 25 andalusischen Stücken das ausgesucht, was mir am temperamentvollsten entgegenkommt. Endlich mal was los!", freut sich die 83-Jährige auf eine feurige Performance. Dabei hat Bärbel schon seit längerem einen gutaussehenden älteren Herrn vom Stammtisch besonders ins Visier genommen. Wird sie ihrem Favoriten mit ihrer Tanz-Überraschung ein Lächeln ins Gesicht zaubern können? "So ein Mann, so ein Mann", schwärmt Bärbel in den höchsten Tönen. In Sachen Männer hat Bärbel allerdings klare Vorstellungen: "Es gibt entzückende Menschen. Aber es hat bisher zu nichts geführt. Und ehe ich abgeschleppt werde, schleppe ich mich lieber selber ab", nimmt sie die Dinge mit Humor. Nach erfolgreicher Bühnen-Show ist es dann auch für Bärbel endlich an der Zeit, die Koffer zu packen und zu ihrer Familie nach Ibiza zu reisen. Genau der richtige Ort für die party-affine Seniorin: "Ich freue mich, dass ich mit dabei sein kann - das erste Mal Ibiza!", ist Bärbel schon ganz gespannt auf ihre Insel-Premiere.

Nataschas Geburtstags-Panik und Wilsons Zukunftspläne

"Die gehen jetzt schön auf den Markt und ich darf hier wieder alles aufräumen", ist Cheyenne ziemlich missgelaunt, hatte sie sich den Urlaub doch etwas erholsamer vorgestellt. Jetzt muss sie auf Matteo aufpassen, während sich der Rest der Familie in der Stadt auf dem Wochenmarkt vergnügen darf. Natascha drängt zur Eile, hat sie doch ein großes Fragezeichen im Kopf: Was soll sie Cheyenne bloß zum Geburtstag schenken? "Ich muss in Ibiza-Stadt shoppen gehen, sonst brennt die Hütte", bekommt sie Torschluss-Panik. Auch Wilson sieht da ein Problem: "Es ist schwierig, Cheyenne hat ja fast schon alles - und wenn sie was richtig geil findet, ist es super teuer." Doch Wilsons Gedanken kreisen eigentlich um ganz andere Dinge, stehen doch daheim in Berlin einige Veränderungen ins Haus: Seine Freundin will bei ihm einziehen und die gemeinsame Wohnung brauch einen neuen Touch. "Die zusammengewürfelten Möbel, die ich Jahrzehnte hatte, werden jetzt aussortiert", will er Nägel mit Köpfen machen. Auch Mutter Natascha hat bei ihrem Sohn ein gutes Gefühl: "Wenn Wilson mit jemandem zusammenzieht, dann ist es eine ernste Sache. Seine Freundin ist sehr strukturiert - sie bringt da Schliff rein, aber das brauch er auch". Wilson selbst scheint das Rezept einer funktionierenden Beziehung für sich gefunden zu haben: "Für mich ist es eine gute Beziehung, wenn jeder auch unabhängig vom Partner ein Leben hat, sich aber gegenseitig unterstützt und füreinander da ist - in guten wie in schlechten Zeiten."

Planlos @Ibiza

"Heute geht´s mir sehr gut, weil Nino endlich wieder da ist", hellt sich die Stimmung von Cheyenne so langsam wieder auf und begrüßt ihren geliebten Gatten in der Finca. Noch ziemlich müde von den Anstrengungen auf dem heimatlichen Chianinahof, gibt sich Nino dennoch motiviert: "Ich bin ready für die Kinder, für meine Frau und auf Partymachen!" Nun müssen nur noch die passenden Ausgehpläne geschmiedet werden - doch das ist einfacher gesagt, als getan. "Urlaub mit der Familie ist sehr anstrengend, jeder will was anderes machen. Sobald Mutti, Cheyenne und Oma - das Bermuda-Dreieck - zusammen sind, wird es heavy", sieht Wilson den Ärger schon voraus. "Ich brauche Alkohol, damit ich das Gelaber hier ertrage", kämpft Cheyenne gegen ihre Ungeduld, denn die Diskussionen über mögliche Programmpunkte auf der Veranda scheinen kein Ende zu nehmen. Der gegenseitige Blick in ratlose Gesichter lässt die Stimmung immer mehr kippen. Wird sich die Familie einigen können, oder eskaliert die Situation?

