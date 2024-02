Crailsheim (ots) - Wasserversorger NOW in Crailsheim nutzt künftig 220 Brunnen und Quellen. Geschäftsführer Dr. Jochen Damm: "Viele Wasserfassungen erhöhen die Versorgungssicherheit."

In Nordostwürttemberg nimmt die Sicherheit der Wasserversorgung dank der strategischen und zukunftsorientierten Planung des Zweckverbands Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) stetig zu. "Mit der jüngsten Einbindung von sechs Quellen der Gemeinde Aspach an das Wasserwerk Murrtal im Dezember 2023 steigt die Anzahl der von uns betriebenen Wasserfassungen von 182 auf 188", erläutert Geschäftsführer Dr. Jochen Damm. Die NOW plant, diese Zahl in den kommenden Monaten auf 220 zu steigern, wodurch die Versorgungssicherheit im gesamten Verbandsgebiet weiter erhöht wird. "Durch unsere Investitionen in neue Wasserwerke und Rohrleitungen und die damit geschaffene Vernetzung einzelner Wasserfassungen haben wir dafür gesorgt, dass heute mehr heimisches Grundwasser für die Wasserversorgung genutzt werden kann", betont Dr. Jochen Damm.

Wasserversorger NOW mit proaktiven Maßnahmen gegen den Klimawandel

Angesichts des Klimawandels (https://www.presseportal.de/pm/173372/5713772), der besonders in den trockenen Sommermonaten zu einem erhöhten Wasserbedarf führt, wird die Schere zwischen Wasserbedarf und verfügbarem Eigenwasser in Zukunft weiter auseinanderdriften. Dem wirkt die NOW bereits seit vielen Jahren entgegen und setzt gemeinsam mit kommunalen Partnern vor Ort auf nachhaltige Lösungen zur Sicherung der Wasserversorgung. "Um auch in zukünftigen Jahrzehnten den Wasserbedarf sicher abdecken zu können, ist es das zentrale strategische Ziel der NOW, die regionalen Wasserressourcen bestmöglich und nachhaltig für die öffentliche Trinkwasserversorgung zu nutzen", so Dr. Jochen Damm. Denn die klimatischen Veränderungen werden dazu führen, dass die Verbandsmitglieder auf lange Sicht mehr Wasser von der NOW beziehen werden.

Dr. Jochen Damm: "Der Ausfall eines oder mehrerer Brunnen kann sehr gut kompensiert werden."

Durch die Realisierung von mehreren großen Verbundprojekten zur gemeinsamen Trinkwasseraufbereitung, den sogenannten Versorgungskonzeptionen, hat die NOW in den vergangenen 20 Jahren gemeinsam mit Verbandsmitgliedern wichtige Weichen für eine langfristig sichere Wasserversorgung gestellt. Es wurde massiv in leistungsfähigere Systeme investiert und die Infrastruktur (https://www.now-wasser.de/anlagen.html) erheblich erweitert:

- Fünf neue Wasserwerke hat die NOW seit 2008 in Betrieb genommen - Vier Wasserwerke wurden von Verbandsmitglieder übernommen und umfangreich modernisiert - 300 Kilometer an neu verlegten Wasserleitungen kamen hinzu - Zahlreiche Brunnen und Quellen wurden technisch optimiert

Durch die Vernetzung der einzelnen Wasservorkommen und dem direkten Anschluss der Wasserwerke ans NOW-Fernwassernetz kann das regional vorhandene Wasser besonders effizient genutzt werden. Der Ausbau der eigenen Wasseraufbereitungskapazitäten ist zentraler Bestandteil einer umfassenden Strategie, um die regionale Wasserversorgung langfristig sicherzustellen. "Die hohe Anzahl an betriebenen Brunnen und Quellen (https://www.now-wasser.de/brunnen-quellen.html) hat einen großen Vorteil: Ein Ausfall eines oder sogar mehrerer Wasservorkommen, etwa durch Trockenheit oder Baumaßnahmen, kann dadurch sehr gut kompensiert werden", erklärt Dr. Jochen Damm.

Ausblick der Wasserversorgung im NOW-Gebiet

Bis Ende 2024 schließt NOW die Arbeiten im nördlichen Rems-Murr-Kreis ab. Mit der Einbindung weiterer Wasserfassungen in Allmersbach im Tal, Backnang und Oppenweiler ins Wasserwerk Murrtal (https://www.now-wasser.de/wasserwerk-murrtal.html), erhöht sich die Zahl der genutzten Brunnen und Quellen noch in diesem Jahr auf rund 220.

"Wir tun alles Notwendige, damit wir dem Klimawandel auch weiterhin einen Schritt voraus sind. Hierzu gehört aktuell der Ausbau von zwei Wasserwerken, die Modernisierung unserer zahlreichen Netze und Anlagen sowie der Bau neuer Brunnen. Damit stellen wir sicher, dass wir auch langfristig über ausreichend Wasserreserven verfügen", verdeutlicht NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm. Durch die Fokussierung auf nachhaltige Nutzung regionaler Wasserressourcen, innovative Projekte und den Ausbau der Infrastruktur sichert die NOW den Bedarf an Trinkwasser auch für kommende Generationen und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung klimatischer Herausforderungen.

Über den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW)

Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) hat sich der zukunftsorientierten und leistungsstarken Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung verschrieben. Das Hauptziel des Fernwasserversorgers ist die zuverlässige Versorgung ihrer Verbandsmitglieder mit hochqualitativem Trinkwasser. Dabei legt die NOW besonderen Wert auf die nachhaltige Nutzung und den Schutz der regionalen Wasserressourcen, um dies jederzeit und zu möglichst geringen Kosten zu gewährleisten.

Die NOW betreibt in einem Versorgungsgebiet von 3.840 Quadratkilometern ein Leitungsnetz von 874 Kilometern Länge und verfügt über 169.000 Kubikmeter Behälterraum. Das Anlagennetz umfasst 188 Gewinnungsanlagen, darunter 76 Brunnen und 112 Quellen, 9 Wasserwerke, 2 Rohwasseraufbereitungsanlagen sowie 98 Speicheranlagen.

