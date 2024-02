Leipzig (ots) - - Webfleet und Bosch arbeiten ab sofort zusammen, um Flottenkunden in der Transport- und Logistikbranche integrierte Dienstleistungen anzubieten. - Webfleet wird Teil der digitalen Logistikplattform L.OS von Bosch. - Bosch Secure Truck Parking wird in Webfleet integriert.

Webfleet, Europas Nr. 1 Flottenmanagementanbieter und Teil von Bridgestone Mobility Solutions, gab heute eine Partnerschaft mit Bosch bekannt. Ziel der Kooperation ist es, Flottenkunden künftig integrierte Mobilitätsdienstleistungen anzubieten.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Webfleet Teil der digitalen Service-Plattform für Logistikflotten, Bosch L.OS (https://www.l-os.com/eu/de), welche verschiedenste Flotten, Transportunternehmen, Warenlager und digitale Lösungen miteinander vernetzt. Fuhrparkunternehmen erhalten dabei Zugang zu einem erweiterten Lösungsportfolio, welches nahtlos in die Webfleet-Flottenmanagement-Plattform integriert ist. Webfleet und Bosch möchten Dienstleistungen und Systeme in einer intelligenten Weise bündeln, so dass Unternehmen ihre Flotten auf Basis von Echtzeitdaten effizienter steuern können.

Im ersten Schritt wird Bosch Secure Truck Parking in Webfleet integriert. Über diese Buchungsplattform können Spediteure und Lkw-Fahrer verfügbare Stellplätze entlang ihrer Route in Echtzeit einsehen und online reservieren. Fuhrparks wird damit die Planung und Buchung aus einem Netzwerk von geprüften Parkplätzen erheblich vereinfacht. Sie reduzieren dazu mögliche Sicherheitsrisiken sowohl mit Blick auf ihre Fahrer als auch auf ihre Ladung. Daneben werden Kraftstoffkosten und CO2-Emissionen eingespart, die durch die Suche nach einem geeigneten Parkplatz entstehen.

Geplant ist, dass Webfleet-Kunden über Webfleet direkt Zugang zu Bosch Secure Truck Parking erhalten. In diesem Zusammenhang sollen Disponenten etwa auch Empfehlungen für verfügbare Parkplätze auf Basis ihres Auftrags- und Tourenplans erhalten. Voraussichtliche Ankunftszeiten können dann beispielsweise in Abhängigkeit von der aktuellen Verkehrssituation noch genauer berechnet und dem Kunden adressiert werden. Alle Details der sicheren Parkplatzbuchung sollen automatisch über die Webfleet-Fahrer-App und die PRO Driver Terminals an die Fahrer weitergegeben werden.

"Wir freuen uns, Teil der Bosch L.OS-Plattform zu werden. Im Rahmen der Kooperation arbeiten nun zwei leistungsstarke Unternehmen im Bereich der Mobilität eng zusammen, um kritischen Herausforderungen von Flottenunternehmen zu begegnen", sagt Taco van der Leij, Vice President Webfleet Europe bei Bridgestone Mobility Solutions. "Die Integration der Secure Truck Parking-Lösung von Bosch in Webfleet ist nur der Anfang unserer Zusammenarbeit, denn wir möchten gemeinsam in Zukunft weitere innovative Lösungen anbieten, um die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."

Durch die Partnerschaft mit Bosch baut Webfleet sein Partner-Ökosystem weiter aus und bietet Flotten einen breiten Zugang zu modernsten Technologien, die es ihnen ermöglichen, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu arbeiten.

Über Webfleet:

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

