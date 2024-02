München (ots) - Comedyserien-Nachschub für Joyn: Das neue Joyn-Original "KEKs" (AT) wird aktuell in Hamburg gedreht. Worum geht es? Younes, Shirin, Amadou und Rocky sind Schüler:innen auf einer chaotischen Brennpunktschule und stehen in der Hackordnung ihrer Mitschüler an unterster Stelle. Sie sind die Keks - mit diesem Wort beleidigen sich Jugendliche untereinander als Verlierer oder Dummkopf. Gespielt wird die Clique von David Ali Rashed (Die Discounter), Aaron Maldonado-Morales (Sonne und Beton), Vito Sack (Füxe) und Manal Raga a Sabit (Das Halsband).

Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn: "Gute Nachrichten für alle Fans von 'Intimate' und 'jerks.': Mit 'KEKs' (AT) und 'Der Upir' (AT) drehen wir aktuell gleich zwei neue Serien für Joyn und sorgen so für Nachschub im Bereich fiktionaler Comedy. Mit Pyjama Pictures als Produzenten und Leo Fuchs von 'Kleine Brüder' als Regisseur haben wir bei 'KEKs' (AT) die absoluten Genre-Experten an der Seite."

"KEKs" (AT) wird produziert von Pyjama Pictures, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios. Als Autoren zeichnen sich Nora Gantenbrink (Headautorin), Jakob Schreier (Autor) und Hassan Akkouch (Co-Autor) verantwortlich.

