Dortmund (ots) - Untersuchungen zu KI-generierten Persönlichkeitstests, Altersdiversität und Umwelteinstellungen überzeugten Jury der Wirtschaftspsychologen

Bei der 27. Fachtagung zu "New Normal" stellten zehn Absolventen ihre Thesis vor

Seit acht Jahren geben die Wirtschaftspsychologen auf ihren jährlichen bundesweiten Konferenzen dem Nachwuchs einen festen Platz: In zwei Tagungsslots präsentierten bei der jüngsten Tagung zehn ausgewählte Absolventen ihre Bachelor-Thesis vor einem hochrangigen Fachpublikum. Die drei besten Arbeiten wurden von der Jury ausgezeichnet.

Bei der Jahrestagung des Fachverbandes "Gesellschaft für angewandte Wirtschaftspsychologie" (GWPs) vom 22. bis 24. Februar am Campus Köln der International School of Management (ISM) hatte der dort ansässige Studiengangs- und Konferenzleiter Prof. Dr. Daniel Thiemann traditionsgemäß dazu eingeladen, herausragende Bachelorarbeiten einzureichen. Bei der vorherigen Durchsicht eingereichter Arbeiten ergab sich für die Jury die Qual der Wahl: Insgesamt 20 Thesen wurden eingereicht - aber nur die zehn vielversprechendsten Autorinnen und Autoren wurden in die finale Runde eingeladen.

ISM-Professor Thiemann war voll des Lobes: "Bereits bei der Vorauswahl waren wir beeindruckt von der guten wissenschaftlichen Fundierung vieler eingereichter Arbeiten. Dadurch war die Selektion der zehn Plätze, die letztendlich ins Rennen gingen, alles andere als einfach. Auf der Tagung selbst konnten wir miterleben, mit welchem Engagement und Herzblut der wissenschaftliche Nachwuchs an die Themen herangegangen war."

Auf der Konferenz selbst wählte die Jury, basierend auf der Qualität der Vorträge, die besten Drei aus. "Insbesondere die Aktualität der präsentierten Themen, die dahinterliegende Methodik sowie der Umgang auf Nachfragen der Jury waren entscheidende Kriterien dafür", erklärt Thiemann.

Bei einer Abendveranstaltung in Köln wurden die drei Sieger verkündet:

Auf Platz 1 landetet Cosima Fröhner von der Hochschule für Technik Stuttgart mit dem Thema "State-of-the-Art Natural Language Processing in der Entwicklung von Persönlichkeitstests: Eine psychometrische Bewertung maschinengenerierter Items".

Zweite wurde Tamara Ronski mit einer Arbeit am ISM Campus Berlin mit ihrer Untersuchung zu "Wissensaustausch in altersdiversen Teams: Die Rolle von Diversitätseinstellungen".

Den 3. Platz errang Carina Tigcheloven. von der FOM University of Applied Sciences for Economics and Management mit dem Thema "Umwelteinstellungen, umweltbewusster Konsum und Umweltmotivation - eine Moderatoranalyse".

Die übrigen Nomminierten waren:

Julia Merz, Hochschule Fresenius

Elisa Preun, FOM University of Applied Sciences for Economics and Management

Alina Rath, Hochschule für Technik Stuttgart

Niclas Burger, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Police University)

Benito Witzel, Rheinische Fachhochschule Köln University of Applied Sciences Cologne

Julian Köppe, HMKW University of Applied Sciences for Media, Communication and Management

Yasmin Löffler, Darmstadt University of Applied Sciences

