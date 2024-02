München (ots) - Unterföhring, 29. Februar 2024. Quizzen für den guten Zweck: Die neue sechsteilige Strategie-Quizshow "The Floor" startet heute, 29. Februar 2024, in SAT.1 und auf Joyn in der Prime Time - unterstützt von der Deutschen Postcode Lotterie. Bei "The Floor" treten unter der Moderation von Matthias Opdenhövel 100 quizbegeisterte Kandidat:innen auf einem riesigen LED-Boden in Quiz-Duellen gegeneinander an. Der Clou der Show: In jeder "The Floor"-Folge spielen die Teilnehmer:innen immer auch für den guten Zweck. Die Deutsche Postcode Lotterie wird das neue Format als offizieller TV- und Digitalpartner sowie mit Program Splits, Product Placements, Siegerpreisstiftungen und Verdopplungen der Siegerpreisstiftungen für gemeinwohlorientierte Organisationen begleiten. Auf diese Weise wirbt die Soziallotterie erstmals im großen Stil im Programm-Umfeld und auf den Plattformen der Seven.One Entertainment Group und setzt sich so parallel auch für gemeinnützige Organisationen in Deutschland ein.

Carsten Schwecke, Vorsitzender der Geschäftsführung Seven.One Media: "Mit unserem neuen SAT.1-Quizformat und der Deutschen Postcode Lotterie als großem Kooperationspartner ist uns ein perfektes Match gelungen. Nicht nur konnten wir das Engagement der Soziallotterie bei uns durch eine übergreifende Kampagne im TV und auf Joyn weiter ausbauen. Durch die Kooperation transportieren wir auch im Umfeld der Unterhaltungssendung Haltung zu wichtigen Themen wie Natur- und Umweltschutz, Jugendhilfe und Chancengleichheit."

Pro Folge erwartet den Tagesgewinner oder die Tagesgewinnerin ein Preisgeld von 5.000 Euro, gleichzeitig unterstützt die Soziallotterie mit einer identischen Fördersumme eine gemeinnützige Organisation in der Wohngegend der Gewinner. Am Ende der sechs Folgen steht nur noch eine Siegerin oder ein Sieger auf "The Floor" und gewinnt 100.000 Euro - und auch hier wird dank der Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie derselbe Betrag an eine gemeinnützige Organisation ausbezahlt.

Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie: "Mit 'The Floor' in SAT.1 und auf Joyn haben wir ein ideales Programmumfeld für die Deutsche Postcode Lotterie gefunden. Diese Quizshow sorgt für Spaß und Spannung und unterhält Menschen jeden Alters. Das Schöne an der neuen Show: In jeder 'The Floor'-Folge gewinnt der gute Zweck. Wir können den Gedanken, etwas Gutes zu tun und zu gewinnen verbinden und auf das wichtige Engagement gemeinnütziger Organisationen aufmerksam machen, die sich für eine bessere Welt für Mensch und Natur einsetzen."

"The Floor" - sechs Folgen, ab heute, 29. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

