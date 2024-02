München (ots) - - Zu Gast bei "Genial daneben": Oliver Pocher, Ilka Bessin und Mike Krüger - Familie Lulley aus Aachen sucht 100.000 Euro bei "Ein Haus voller Geld" - Die Gameshows "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!" am Donnerstag, den 29. Februar ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

In einer neuen Folge der Kultshow "Genial daneben" versuchen sich Oliver Pocher, Ilka Bessin und Mike Krüger an den kuriosen Fragen von Moderator Hugo Egon Balder. Im Anschluss begleitet Oliver Pocher in dem neuen Format "Ein Haus voller Geld" die Familie Lulley aus Aachen, wie sie 100.000 Euro sucht - versteckt im eigenen Zuhause. Vater David, Mutter Anne und die beiden Kindern Luisa und Henri drehen ihr Haus auf links, um so viel Geld wie möglich zu finden. Neue Folgen von "Genial daneben" und der Start von "Ein Haus voller Geld" - ab Donnerstag, den 29.2., ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Am Donnerstagabend begibt sich Oliver Pocher neben Ilka Bessin, Mike Krüger und den Stammgästen Wigald Boning und Hella von Sinnen zunächst in die Raterunde von "Genial daneben". Dabei darf einer nicht fehlen: "Genial daneben"-Urgestein und Moderator Hugo Egon Balder. Während Ilka Bessin beim Raten um Fassung ringt, redet sich Mike Krüger in Rage und sieht Flutwellen über Oldenburg hereinbrechen. Es wird sogar vermutet, dass Günther Jauch die Frage nach der "Potsdamer Kartoffel" höchstpersönlich eingesendet hat.

Im Anschluss daran haben vier Familien in der von Oliver Pocher moderierten Show "Ein Haus voller Geld" die Chance, 100.000 Euro in den eigenen vier Wänden zu finden. In der ersten Folge des Formates begibt sich eine Familie aus Aachen auf die 30-minütige Suche nach den kreativ versteckten 100-Euro-Scheinen. Vater David (46), Mutter Anne (42) und die beiden Kindern Luisa (12) und Henri (9) drehen ihr Haus auf links, um so viel Geld wie möglich zu finden.

Auf allen vier Etagen haben die Experten Kathrin Schall, Kristijan Cacic und Sönke Andersen das Geld im Haus versteckt! Gute Kondition ist daher unabdingbar. Halten die beiden Halbmarathonläufer Anne und David den 30-minütigen Sprint durch? Tochter Luisa kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, als sie ihren Kleiderschrank öffnet. Sohn Henri hat ein genaues Auge: Irgendwas stimmt mit seinem Sitzsack nicht. Haben die Versteck-Experten den Sack ausgetauscht und darin Geld versteckt?

"Ein Haus voller Geld - Such dich reich" wird von der Bavaria Entertainment GmbH produziert. "Genial daneben" wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.

Die neuen Gameshows am Donnerstagabend starten mit "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" am 29. Februar, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Genial daneben":

Endlich ist "Genial daneben" mit einer zweiten Staffel zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

Über "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!":

100.000 Euro, ein Haus, eine Familie, gute Verstecke und 30 Minuten Zeit - das sind die Zutaten der neuen RTLZWEI- Gameshow "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!", moderiert von Oliver Pocher. Vier Familien haben in der Show die Chance das große Geld in nur einer halben Stunde zu gewinnen, um sich damit einen Herzenswunsch zu erfüllen. Dafür müssen sie das Geld in ihren eigenen vier Wänden finden. Dieses versteckt zuvor das Experten-Team, bestehend aus Polizeihauptkommissarin Kathrin Schall, Installateurmeister Kristijan Cacic und Tüftler Sönke Andersen.

