Dresden/Bonn (ots) - Bereits zum 12. Mal trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz zum "KanzlerGESPRÄCH" mit Bürgerinnen und Bürgern, um von ihnen zu erfahren, was sie im Alltag bewegt. Dabei will der Bundeskanzler wissen, welche Erwartungen sie an die Politik haben. Die Kanzlergespräche führt Olaf Scholz in allen 16 Bundesländern. Diesmal stellt sich der Regierungschef im Dresdner Stromwerk im Kraftwerk Mitte den Fragen der BürgerInnen, die im Herbst aufgerufen sind eine neue Landesregierung zu wählen. phoenix überträgt die gesamte Diskussion live von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Im Bonner Studio wird der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg bis 20.15 Uhr das Gesagte einordnen. Die tagesschau wird in dieser Zeit mit Gebärde in HbbTV übertragen.

