KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, freut sich, die Beförderung von Carolin Krönert zum Vice President of Sales für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bekannt zu geben.

Krönert verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung von Direkt- und Channel-Vertriebsteams in Regionen wie Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Sie kam 2021 zu KnowBe4, um das Geschäft in der Region und in Segmenten des Unternehmens auszubauen. Ihre strategische Vision und ihre Führungsqualitäten als Senior Director of Sales für die DACH-Region führten ihr Team zu großem Erfolg. Sie erreichte diese Ziele, indem sie eine Kultur der Exzellenz und Entschlossenheit förderte, die den Weg für ihre herausragenden Leistungen ebnete.

Mit Blick auf ihre neue Führungsrolle sagt Krönert: "Ich fühle mich geehrt, diese neue Position zu übernehmen und weiterhin zu unserer Mission bei KnowBe4 beizutragen. Es war bisher eine unglaubliche Reise und ich freue mich darauf, weitere Erfolge in der EMEA-Region zu erzielen. Unser Engagement, Unternehmen bei der Bewältigung der ständigen Herausforderungen des Social Engineering zu unterstützen, ist wichtiger denn je, und ich freue mich darauf, unsere talentierten Vertriebsteams auf dieses Ziel auszurichten".

In ihrer neuen Rolle als Vice President of Sales EMEA wird sie das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben und die Kernziele von KnowBe4 unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern, Vertriebsteams und Partnern wird sie die strategischen Vertriebsinitiativen in der Region leiten und den Ruf von KnowBe4 als Vorreiter im Bereich Cybersicherheitsbewusstsein und -kultur aufrechterhalten.

