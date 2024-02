Köln (ots) - Mehr als 300 Einreichungen, 21 Nominierte in sieben Kategorien: Der Deutsche Hörbuchpreis 2024 wird am Dienstag, 5. März 2024, in einer zweistündigen Radio-Show, live ab 20:00 Uhr auf WDR 5 und weiteren ARD-Kulturwellen vergeben.

WDR 5-Moderatorin Marija Bakker spricht mit den Gewinnerinnen und Gewinnern in den Kategorien „Bestes Hörspiel“, „Beste Unterhaltung“, „Beste Interpretin“, „Bester Interpret“, „Bestes Kinderhörbuch“, „Bester Podcast“ und „Das besondere Hörbuch“. Aus allen ausgezeichneten Produktionen werden Kostproben zu hören sein.

Die Live-Radio-Show zum Deutschen Hörbuchpreis 2024 ist neben WDR 5 auch in BR2, im Deutschlandradio / Kanal „Dokumente und Debatten“ sowie hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, rbbKultur, SR 2 Kulturradio und SWR2 zu hören. Danach steht die Sendung in der ARD-Audiothek zum Nachhören bereit.

Der Deutsche Hörbuchpreis findet auch in diesem Jahr zum Auftakt des internationalen Literaturfestivals lit.COLOGNE statt. Der Sänger und Sprecher Gerd Köster wird das Festival am Ende der Radiosendung eröffnen. Köster ist dem Festival ebenso lange verbunden wie der WDR, der auch in diesem Jahr Medienpartner der lit.COLOGNE ist.

