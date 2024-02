Hamburg (ots) - Stockholms Auktionsverk, das älteste Auktionshaus der Welt, feiert in diesem Jahr sein 350-jähriges Jubiläum. Gegründet 1674 durch den Stockholmer Gouverneur Baron Claes Rålamb, entwickelte sich das schwedische Traditionsunternehmen über die Jahrhunderte zum größten Auktionshaus Nordeuropas und zu einem Marktführer im Bereich Kunst, Design, Antiquitäten und Bücher.

Auf der Plattform des Unternehmens (www.stockholmsauktionsverk.de) finden regelmäßig spannende Auktionen statt. Unter anderem wurde kürzlich ein Sofa aus dem Besitz von Marilyn Monroe versteigert und das Interieur eines kompletten Schlosses. Auch skandinavische-Design-Klassiker sind hier oft zu finden.

Derzeit gibt es zehn Filialen in Schweden, Finnland und Deutschland mit insgesamt 60 Experten für verschiedene Bereiche und über 700.000 registrierten Käufer in rund 180 Ländern. Der deutsche Hauptsitz befindet sich in Hamburg-Bahrenfeld. Daneben hat Stockholms Auktionsverk Filialen in Düsseldorf/Neuss und Köln.

Die Leitung der Hamburger Filiale liegt bei Weronika Brockmann, die gleichzeitig Expertin für Moderne Möbel/Design ist. Die Ansprechpartnerin für Einlieferungen ist Beate Rhenisch, die durch ihre TV-Präsenz in der Antiquitäten-Sendung "Lieb und Teuer" (NDR) bekannt wurde und bei Stockholms Auktionsverk als Head of Acquisition und Senior-Expertin für Gemälde und Graphik tätig ist.

Neben den Auktionen gibt es regelmäßig Schätzungstage. Auch individuelle Termine sind vereinbar.

Im Jubiläumsjahr sind verschiedene Events geplant, unter anderem eine Ausstellung, in der Gegenstände zu sehen sind, die seit der Gründung veräußert wurden. Darunter sind besondere Kunstwerke, Antiquitäten, Bilder und Skulpturen. Gezeigt wird diese vom 4. bis 13. Juni 2024 im Haupthaus an der Nybrogatan 32 in Stockholm.

Unter folgendem Link finden Sie zahlreiche Fotos in Druckqualität: https://we.tl/t-4yBCAoanle

