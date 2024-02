Maxhütte-Haidhof (ots) - - Preisgekrönt: reta award für Hybridschloss wurde am 27. Februar verliehen - Vorreiter: Weltweit erster Einkaufswagen, der mit App sowie mit Münze bzw. Chip entsperrt werden kann - 6. Auszeichnung: Innovationsgeist hat bei Netto-Tradition

Netto Marken-Discount beweist erneut ein hohes Maß an Innovationsgeist: Die ersten Einkaufswagen, die sowohl mit Münze als auch mit Unternehmens-App entriegelt werden können, werden aktuell in zwei bayerischen Filialen getestet und sollen den Einkauf bei Netto noch komfortabler machen. Für diese Service-Innovation erhält Netto jetzt vom retail technology awards europe die Branchenauszeichnung in der Kategorie "Best Customer Experience" ("Bestes Kundenerlebnis"). Mit den reta awards werden jedes Jahr herausragende Technologielösungen im Einzelhandel ausgezeichnet. Netto gewinnt den begehrten reta award bereits zum sechsten Mal.

Um allen Kundinnen und Kunden einen praktischen Service zu bieten, die sich im Alltag gern auf ihr Smartphone verlassen, testet Netto Marken-Discount aktuell das Hybridschloss am Einkaufswagen. Damit ist Netto der erste Händler weltweit, der auf die Kombination aus zwei Entriegelungsmöglichkeiten für Einkaufswagen setzt.

"Neben unserem breiten Warenangebot setzen wir auf Innovationsgeist und neueste Technologien für unseren Kundinnen und Kunden. Dass unser Pioniergeist nun erneut mit dem reta award ausgezeichnet wurde, macht uns sehr stolz und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind," erklärt Christina Stylianou, Leiterin der Netto Unternehmenskommunikation.

Hybridschloss in der Testphase

Mit dem neuen Service baut Netto das Angebot der preisgekrönten Netto-App erneut weiter aus. In den zwei Pilot-Filialen in Burglengenfeld (Regensburger Straße) und Sünching (Bahnhofsstraße) in Bayern haben Kunden und Kundinnen die Möglichkeit, das Schloss an den Einkaufswagen sowohl konventionell mit Münze bzw. Chip als auch mit dem Smartphone über die Netto-App zu entriegeln. Die innovative Zusatzfunktion wird durch das digitale System "Hybridloc" ermöglicht. Die eingesetzte Technik stammt vom Einkaufswagenhersteller Wanzl. Haben Kundinnen und Kunden keine Münze oder keinen Chip dabei oder favorisieren eine digitale Nutzung, halten sie einfach ihr Smartphone mit geöffneter Netto-App sowie vorheriger Filial-Auswahl an den Einkaufswagen-Griff und das Schloss wird sofort mittels NFC-Kommunikation entriegelt.

Ausgezeichnete Innovation

Mit den reta awards zeichnet das EHI Retail Institute Einzelhandelsunternehmen aus, die herausragende und innovative Technologielösungen umgesetzt haben. Am 27. Februar 2024 wurde die Auszeichnung zum 17. Mal vergeben. Insgesamt hat Netto bereits sechs reta award Auszeichnungen erhalten.

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit über 4.300 Filialen, rund 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 15,8 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.600 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

