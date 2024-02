Unterföhring (ots) - - Nur Sky Sport überträgt an allen 21 Grand-Prix-Wochenenden alle Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP, Moto2(TM) und Moto3(TM) live, an acht Wochenenden zusätzlich auch Qualifying und Rennen der FIM Enel MotoE(TM) - Mit Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/) können Motorsportfans insgesamt rund 370 Stunden und damit mehr MotoGP als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live erleben - Kompetenz und Erfahrung am Mikrofon: Edgar Mielke und Lukas Gajewski kommentieren, Lukas Tulovic und Florian Alt sind als Experten und Co-Kommentatoren im Einsatz, Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner moderieren die Übertragungen - Der Saisonauftakt für alle Fans: Die Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 am 10. März in Katar werden zusätzlich zur Übertragung auf Sky Sport Mix auch im kostenlosen Livestream übertragen

Unterföhring, 28. Februar 2024 - Die Faszination MotoGP ist in Deutschland längst angekommen. Insgesamt 233.196 Fans besuchten 2023 das Rennwochenende beim Grand Prix von Deutschland und bedeuteten eine neue Bestmarke für die Veranstaltung. Das Rennen am Sachsenring ist damit das größte Einzelsportevent Deutschlands und zählt zu den absoluten Highlights im Rennkalender der MotoGP.

An den Bildschirmen haben die Fans der besten Motorrad-Rennserie der Welt und alle, die es noch werden wollen, ab sofort ein neues Zuhause. In dieser Saison präsentiert Sky Sport erstmals die FIM MotoGP(TM) World Championship live. An allen 21 Grand-Prix-Wochenenden wird Sky Sport alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen - alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen. An acht Wochenenden zeigt Sky Sport auch das Qualifying und Rennen der FIM Enel MotoE World Championship live. Mit rund 370 Stunden wird Sky Sport in diesem Jahr umfangreicher als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt berichten. Außerdem wird Sky Sport auch die zwölf Rennen der sechs Veranstaltungen der FIM Women's Circuit Racing World Championship übertragen, die in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen wird und im Fahrerlager der MOTUL FIM Superbike World Championship stattfindet.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Extreme Beschleunigung und Geschwindigkeit, waghalsige Überholmanöver und spektakuläre Bilder - MotoGP steht für actionreiches Racing, das großartig produziert wird. Mit umfangreicher Berichterstattung und unserem Team aus erfahrenen Kommentatoren und jungen noch aktiven Fahrern als Experten wollen wir der treuen Fangemeinde der MotoGP in Deutschland ein neues Zuhause bieten und darüber hinaus auch weitere Sportinteressierte für Motorsport auf zwei Rädern begeistern."

Die Stimmen und Gesichter der MotoGP bei Sky Sport

Neben spektakulären Rennbildern dürfen sich die Zuschauer*innen während der Live-Übertragungen auch auf Kompetenz und Erfahrung am Mikrofon freuen. Edgar "Eddie" Mielke und Lukas Gajewski sind Fans des Motorradrennsports schon seit Langem bekannt und werden als Kommentatoren für Sky Sport im Einsatz sein. Mielke ist bereits seit vielen Jahren die Stimme der MotoGP im deutschen Fernsehen und begleitet darüber hinaus auch zahlreiche weitere Rennserien. Lukas Gajewski kommentiert unter anderem das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Eurosport sowie die IDM Superbike und war bereits in der Vergangenheit bei den Live-Übertragungen der MotoGP zu hören. An ihrer Seite werden die aktiven Fahrer Lukas Tulovic (MotoE) und Florian Alt (amtierender Meister IDM Superbike) als Sky Experten und Co-Kommentatoren das Geschehen begleiten.

An jedem Rennwochenende werden immer ein Kommentator und ein Sky Experte durch die Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE sowie in der Regel durch alle Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 führen. Ihr Arbeitsplatz wird der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Alle Freitagssessions sowie die Trainings an den Samstagen werden mit englischem Originalkommentar ausgestrahlt, der wahlweise auch während aller übrigen Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Durch die Sendung führen Lisa Hofmann und Sky Formel-1-Reporterin und -Moderatorin Sandra Baumgartner. Lisa Hofmann kennen Motorsportfans aus den Übertragungen der Formel E und DTM auf ProSieben.

Für Stimmen der Fahrer und Teamverantwortlichen vor Ort wird Sky Sport während der Rennwochenenden Zugriff auf die Interviews und das Material der Kolleg*innen von Sky Italia haben, die die MotoGP bereits seit vielen Jahren auf den Strecken rund um die Welt begleiten. Darüber hinaus wird Sky Sport ausgewählte Rennwochenenden auch mit zusätzlichem Personal besetzen, unter anderem das Auftaktrennen in Katar sowie den Heim-Grand-Prix Anfang Juli am Sachsenring.

Zusätzliche Perspektiven und Feeds

Neben der regulären Live-Übertragung, die in der Regel auf Sky Sport Mix zu sehen ist, werden auf Sky Q und auf WOW insgesamt sieben zusätzliche frei wählbare Perspektiven und Feeds zur Verfügung stehen. Hier haben Fans die Auswahl zwischen vier Onboard-Kameras, zwei Daten-Feeds sowie einem Kanal aus der Helikopter-Perspektive. Verfügbar sind die zusätzlichen Feeds bei allen Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints und Qulifyings der MotoGP.

Mehr MotoGP auch vor und nach den Rennwochenenden

Nach jedem der 21 Rennwochenenden wird ein einstündiges Highlight-Format die Geschehnisse aus allen Klassen zusammenfassen. Neben den Live-Übertragungen wird auch Sky Sport News regelmäßig aus der Königsklasse des Motorradrennsports berichten. Und auf dem Sky Sportportal skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf den Social-Media-Kanälen von Sky Sport (@skysportde) erfahren Sportinteressierte alles Wissenswerte aus der MotoGP. Rechtzeitig zum Saisonauftakt startet auf TikTok der Kanal @skysportMotoGP, der sich zugeschnitten auf die junge Zielgruppe ausschließlich der MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE widmen wird.

MotoGP mit SkyQ auf Abruf

Kunden mit Sky Q können zudem zahlreiche weitere MotoGP-Inhalte nutzen. Im Sportbereich stehen dort unter anderem Erklärvideos, der Rückblick auf die Saison 2023, aktuelle Team-Präsentationen für diese Saison sowie Dokus und Reportagen rund um die Uhr auf Abruf zur Verfügung. Außerdem werden dort im Laufe der Saison auch Highlight-Zusammenfassungen und Interviews von den Rennwochenenden abrufbar sein. Ein weiteres Highlight ist die zweite Staffel der Doku-Serie "There can be only one", die ab 1. März zur Verfügung steht.

Die Rennen zum Saisonauftakt für alle Fans frei empfangbar

Am Sonntag, 10. März präsentiert Sky Sport die Auftaktrennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 in Katar zusätzlich zur regulären Übertragung auf Sky Sport Mix auch im kostenlosen Livestream auf seinem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE), auf skysport.de und in der Sky Sport App. Die drei Rennen werden außerdem auf Sky Showcase ausgetrahlt und stehen damit auch allen Sky und WOW Kunden zur Verfügung, die das Sport Paket bzw. Live-Sport noch nicht abonniert haben. Das Rennen der MotoGP wird zudem auch live auf dem neuen TikTok Kanal @skysportmotogp gestreamt.

Von 14:45 Uhr bis 19:00 Uhr werden die Rennen der Moto3, Moto2 und MotoGP direkt aufeinanderfolgend live übertragen, die TikTok-Übertragung startet um 17:55 Uhr pünktlich zum Start des letzten Rennens.

Die MotoGP mit Sky und WOW live erleben

Sämtliche Übertragungen der MotoGP(TM) World Championship bei Sky Sport sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert External Communications / Sports Tel. +49 (0) 89 9958 6883 thomas.kuhnert@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH