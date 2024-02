Düsseldorf (ots) - Wirtschaftsminister Robert Habeck, Politikjournalist Nils Minkmar und die Autorin und Vermittlerin von Rassismuskritik, Tupoka Ogette sind die Nominierten als "Blogger*in des Jahres", der Königskategorie der Goldenen Blogger, Deutschlands wichtigstem und ältesten Influencer- und Social Media-Award. (https://goldeneblogger.de)

Bereits zum 17. Mal wird der Preis am 29. April 2024 vergeben, diesmal im historischen Zeughaus von Neuss. Heute veröffentlichte die Jury die Shortlist der Nominierten in 13 Kategorien. Diese wurde zusammengestellt aus mehr als 5.000 Vorschlägen von Internet-Nutzerinnen und -Nutzern.

Ogette wurde für ihre leicht zugängliche und erklärende Netz-Arbeit zu Rassismus und Rassismuskritik nominiert. "Der siebte Tag", Minkmars sonntäglichen Newsletter, hält die Jury für ein Vorzeigebeispiel für unangestrengtes und geschliffen formuliertes Politik-Feuilleton. Das sieht auch das Publikum so: Minkmar wurde von zahlreichen Nutzern vorgeschlagen. Habeck dagegen besticht durch seine Videos: Praktisch jedes davon wurde in den vergangenen Monaten zum Viralhit und erzeugte rege Diskussionen von LinkedIn bis Threads.

"Wir reden ganz viel über Hass im Netz. Doch diese Liste zeigt, wie bunt, divers, spannend, aber auch unterhaltsam das ist, was Menschen mit digitaler Technologie in Deutschland auf die Beine stellen", sagt Franziska Bluhm, Mitgründerin der Goldenen Blogger.

So sind Michaela Bayer und Sara Loy nominiert, die auf Instagram als Elsa Palliative Care Einblicke in die Palliativ-Pflege geben, das Geschichtsblog Ankerpunkte spekuliert über bedeutende Momente der Historie und der Podcast Röststoff will eine neue Generation für gutes Essen begeistern. Einen Sonderpreis gibt es für die Rechercheeinheit Correctiv aus Anlass ihrer Rechtsradikalen-Recherche.

Auch Skurriles gibt es unter den diesjährigen Nominierten: Dr. Zany karikiert Tierfilme, indem er Tiere durch Brötchen ersetzt und der Podcast "Richard, wo erreiche ich Dich?" macht sich in spitzem Ton über den Podcast von Moderator Markus Lanz und Fernsehphilosoph Richard David Precht lustig.

"Bemerkenswert ist, wie gut viele Prominente inzwischen Digitalauftritte führen, die über das übliche Füttern ihrer Fans hinausgehen", sagt Thomas Knüwer, Mitgründer der Goldenen Blogger. So ist die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers für ihr Gartenblog Homefarming nominiert und könnte sich gegen den Podcast Sunset Club von Autorin Sophie Passmann und Moderator Joko Winterscheidt durchsetzen. Die beiden Journalistinnen Christine Westermann und Mona Ameziane könnten mit ihrem Buch-Podcast "Zwei Seiten" sogar den Titel "Newcomer*in des Jahres" erringen.

Erstmals vergeben wird ein Preis für den Song des Jahres. Nominiert ist hier der Kabarettist Bodo Wartke, dessen Zungenbrecher-Lied "Der dicke Dachdecker" zum Viral-Hit wurde, die Sängerin Soffie, deren "Für immer Frühling" via Tiktok zur Hymne der Anti-Faschismus-Demonstrationen mutierte, sowie die Sängerin Coremy und der Komponist Larsi Pilami. Sie schrieben einen Titelsong für einen fiktiven Disney-Film über "Oßkar", die Haustaube Taube des YouTubers Malte Zierden.

Wer am 29. April 2024 einen Goldenen Blogger mit nach Hause nimmt, wird sich erst während der Verleihung entscheiden. Die Preise werden über ein Onlinevoting sowie die gleichberechtigten Stimmen der Goldene Goldene-Blogger-Akademie vergeben, in der die Sieger*innen der ersten 16 Jahre versammelt sind. Übertragen wird die Show auf YouTube und Facebook sowie auf der Homepage der Goldenen Blogger. (https://goldeneblogger.de)

Die Goldenen Blogger sind der älteste und einflussreichste Influencer- und Social Media-Preis in Deutschland. 2007 gegründet, wird er von einem Team aktiver Blogger vergeben. Möglich gemacht wird die Preisverleihung von den Sponsoren R+V Versicherungen, DHL Group, comdirect, LMC Caravan, 25Hours Das Tour sowie der Stadt Neuss.

Die Nominierten der Goldenen Blogger 2024

Blogger*in des Jahres

Robert Habeck (https://www.instagram.com/robert.habeck)

Nils Minkmar (https://steadyhq.com/de/nminkmar/posts)

Tupoka Ogette (https://www.instagram.com/tupoka.o/?hl=de)

Sonderpreis für die Rechtsradikalen-Recherche

Correctiv.org (https://correctiv.org/)

Song des Jahres

Bodo Wartke - Der dicke Dachdecker (https://youtu.be/JwfV8E1W7vw?si=vuvhrX1e4fOFcIAA)

Coremy & Larsi Pilami - Oßkar (https://youtu.be/Q-rZyOgRQG4?si=XC76paUcZwrxVuMG)

Soffie - Für immer Frühling (https://youtu.be/M-klKqj-7Lo?si=Y_MNmKGBoEPeZoJt)

Celebrity

Sophie Passmann & Joko Winterscheidt für Sunset Club (https://sunset-club.podigee.io/)

Judith Rakers für Homefarming (https://www.homefarming.de/)

Doro Pesch für ihre Social Media-Aktivitäten (https://www.instagram.com/DoroMetalQueen)

Newcomer*in

Ronnenbar (https://blog.ronnenbar.de/)

Zwei Seiten mit Christine Westermann & Mona Ameziane (https://zwei-seiten.podigee.io/)

Volaneart (https://www.tiktok.com/@volaneart?lang=de-DE)

Finanzielle Bildung powered by comdirect

Finanztip (https://www.instagram.com/finanztip)

Frau Finanzen (https://www.instagram.com/fraufinanzen/)

Finanzrocker (https://finanzrocker.net/)

Gesellschaftliches Engagement powered by R+V

Kein Fake News (https://www.instagram.com/keinfakenews/?hl=de)

Hand drauf (https://www.instagram.com/hand.drauf/)

Jen Dylan (https://www.tiktok.com/@jen_dylan)

Berufsbotschafter*in powered by Deutsche Post DHL Group

Biohof Paulsen (https://www.instagram.com/biohof_paulsen/?hl=de)

lebenslicht (https://www.instagram.com/lebens.licht/)

elsa Palliative Care (https://www.instagram.com/elsa.palliative.care/?hl=de)

Podcast

Das Lederhosen-Kartell (https://studio-bummens.de/produktionen/podcast/das-lederhosen-kartell/)

Rasenball - Red Bull und der moderne Fußball (https://www.ardaudiothek.de/sendung/rasenball-red-bull-und-der-moderne-fussball/13007345/)

Richard, wo erreiche ich Dich? (https://shows.acast.com/64e608938fade000120ad85c)

Der Grüne Blogger für Umwelt & Nachhaltigkeit

Der Klimablog (https://derklimablog.de/)

Climate Gossip (https://climate-gossip.podigee.io/)

Charlotte Schüler (https://climate-gossip.podigee.io/)

Mode & Lifestyle

Ben Bernschneider (https://www.instagram.com/benbernschneider/?hl=de)

Tise Custom Design (https://www.tiktok.com/@tisecustomdesign?lang=de-DE)

Glam up your lifestyle (https://www.glamupyourlifestyle.com/)

Nische / Thema

Ankerpunkte (https://ankerpunkte-blog.de/)

Management Quatsch (https://www.ralf-lanwehr.de/blog/)

Lieblingsspielerfrau (https://www.tiktok.com/@lieblingsspielerfrau)

Entertainment

Plankton (https://www.tiktok.com/@plankton.jpg)

Maria Clara Groppler & Phil Laude für Almans um die Welt (https://www.instagram.com/almansumdiewelt/?hl=de)

Dr. Zany (https://www.instagram.com/dr._zany/?hl=de)

Food

Foodstyle Affairs (https://www.foodstyleaffairs.de/)

Röststoff (https://www.podcast.de/podcast/3199612/roeststoff)

High Foodality (https://www.highfoodality.de/)

