München (ots) - Bei "Wer weiß denn sowas?" lässt Moderator Kai Pflaume auch in dieser Woche fünf prominente Paarungen mit dem nötigen Ehrgeiz und jeder Menge Spaß am Spiel um die Wette raten. An der Seite der Stars stehen die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton bereit, um sie bei der Suche nach den richtigen Antworten auf spannende Fragen zu unterstützen.

Ein "Foyer" im Theater war ursprünglich ...?

a) ein beheizter Raum, in dem sich die Schauspieler aufwärmten

b) die Sitzreihe, in welcher der Spielleiter während der Proben saß

c) ein vergünstigter Stehplatz, der sich hinter einer Säule befand

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Schauspieler-Duell: Ludwig Trepte und Luise von Finckh spielen Hauptrollen in der neuen 6-teiligen Instant-Fiction-Serie "Bauchgefühl", die ab nächster Woche in der Mediathek und im April bei ZDFneo zu sehen ist. Doch zuvor treten die Schauspielkollegen zum amüsanten Wettraten gegeneinander an.

· Streicher-Duell: Daniel Hope ist der wohl bekannteste deutsche Violinist. Sein neues Album "Dance!" feiert die Vielfalt des Tanzes - vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Er bittet die wohl erfolgreichste deutsche Cellistin der Gegenwart zum Ratetanz: Raphaela Gromes, auf deren aktuellem Album "Femmes" Musik von so unterschiedlichen Komponistinnen wie Clara Schumann und Billie Eilish erklingt.

· Podcast-Duell: Die TV-Moderatorin Paula Lambert und die Influencerin Sophia Thiel sprechen in ihrem Podcast "4 Brüste für ein Halleluja" wöchentlich über ihre Herzensthemen wie Erfolg, Krisen, Leidenschaft und Liebe. Bei "Wer weiß denn sowas?" raten sie mit viel Vergnügen um die Wette.

· Racing-Duell: Vater und Sohn haben beide "Benzin im Blut". Der ehemalige "Formel 1"- Rennfahrer Ralf Schumacher gewann sechs seiner 180 Grand-Prix-Rennen. David Schumacher saß als Vierjähriger zum ersten Mal in einem Kart. Seit 2022 fährt er in der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Das wird sicher ein rasantes Familienwettraten.

· Comedy-Duell: Bei ihrem Podcast "Talk ohne Gast" sorgen Till Reiners und Moritz Neumeier für viele Lacher. Das gilt auch für ihr Programm "Schund & Asche", mit dem die beiden Stand-up-Comedians auf der Bühne stehen. Dort spielen sie gegeneinander - mit jeder Menge Wortwitz, Improvisation und Schlagfertigkeit. Vermutlich das perfekte Training für einen lustigen Rate-Battle.

Die Rate-Duelle im Überblick:

Montag, 4. März Ludwig Trepte / Luise von Finckh

Dienstag, 5. März Daniel Hope / Raphaela Gromes

Mittwoch, 6. März Sophia Thiel / Paula Lambert

Donnerstag, 7. März Ralf Schumacher / David Schumacher

Freitag, 8. März Moritz Neumeier / Till Reiners

Hätten Sie gewusst, dass ...

ein "Foyer" im Theater ursprünglich ein beheizter Raum war, in dem sich die Schauspieler aufwärmten?

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

