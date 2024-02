München (ots) - Ein junges, erfolgreiches Paar aus den USA ist auf Weltreise. Auf der Jagd nach dem großen Kick treibt es Josh (Ben Lloyd-Hughes) und Zofia (Jenny Walser) zum krönenden Abschluss nach Berlin. In einem legendären Techno-Club endet der Höhepunkt ihrer Reise mit dem mysteriösen Drogentod Zofias - und ihr letzter gemeinsamer Abend wird zum Auslöser eines gigantischen Alptraums.

Die sechsteilige Dramaserie "The Next Level" (AT) kreist aus unterschiedlichen Perspektiven um jene schicksalhafte Nacht und ihre Folgen: Die junge Journalistin Rosa Bernhard (Lisa Vicari) ist von Berlins dunklen Seiten fasziniert. Gerade erst wurde ein hochrangiger Diplomat auf Grund einer ihrer Reportage entlassen - Themen, die keiner in der Redaktion anfasst und Personen, die keiner zum Reden kriegt, sind Rosas Spezialgebiet. Als die Journalistin von der US-Touristin Zofia (Jenny Walser) erfährt, die nach einer Partynacht im Szeneclub "Reaktor" gestorben ist, beginnt sie zu recherchieren. Auf ihrer Suche nach der Ursache für die Tragödie freundet sie sich mit Zofias Mann Josh (Ben Lloyd-Hughes) an. Obwohl der Witwer eigentlich keine Veröffentlichung möchte, taucht Rosa immer tiefer in das Privatleben des junges Paars ein - und beginnt den Mythos der Partymetropole kritisch zu hinterfragen.

Die Regisseurinnen Pia Strietmann und Julia Langhof erzählen im atemlosen Tempo von einer Metropole, die auf der Suche nach ihrer Identität im Begriff ist, sich an die kapitalistische Welt zu verkaufen. Und von Menschen, die auf der Jagd nach dem "next level" die Gegenwart verpassen.

Die Drehbücher stammen von Alexander Osang (Bearbeitung: Ipek Zübert und Thomas Gerhold). Vor der Kamera von Jakub Bejnarowicz und Simon Dat Vu versammelt sich ein ebenso hochkarätiges wie spannendes Darsteller:innenensemble: In den Hauptrollen spielen Lisa Vicari, Jens Harzer, Paula Kober, sowie Ben Lloyd-Hughes und Jenny Walser. In weiteren Rollen sind Jerry Hoffmann, Kailas Mahadevan, Jasmina Kuhnke, Michaela Winterstein, Thorsten Merten, Corinna Kirchhoff, Birge Schade u.v.a. zu sehen. Gedreht wurde bis Mitte Februar 2024, u.a. in Berlin, Hamburg/Schleswig-Holstein, auf Gran Canaria und in New York.

"The Next Level" (AT) ist eine Produktion der LETTERBOX FILMPRODUKTION (Marco Mehlitz, Benedict Brandt und Malin Duggen) und der REAL FILM Berlin in Koproduktion mit der ARD Degeto, dem HR, dem rbb und dem NDR. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (ARD Degeto), Jörg Himstedt (HR), Kerstin Freels (rbb) und Karsten Willutzki (NDR). "The Next Level" (AT) wurde gefördert durch das Medienboard Berlin-Brandenburg, die MOIN Filmförderung und den German Motion Picture Fund. Den Weltvertrieb übernimmt Newen Connect. Die deutsch-sprachigen Auslandsrechte liegen bei OneGate Media.

