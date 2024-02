Erfurt (ots) - Mit dem KI-Lernassistenten Syntea können Fernstudierende der IU ihre Studienzeit erheblich reduzieren - im Durchschnitt um 27 Prozent.

Zeit spielt beim Lernen an Hochschulen eine entscheidende Rolle und beeinflusst den Lernfortschritt und das Erreichen akademischer Ziele. Die Verkürzung der Lernzeit durch personalisierte, KI-gestützte Ansätze kann dazu beitragen, Abbrecherquoten zu senken und die Einschreibungsquoten zu erhöhen. Mit dem Forschungspapier "Revolutionising Distance Learning: A Comparative Study of Learning Progress with AI-Driven Tutoring" zeigt die IU Internationale Hochschule (IU) nun erstmals in großem Maßstab einen positiven Effekt von generativer KI in der Hochschulbildung auf: In der Forschungsarbeit wurde eine große und heterogene Behandlungsgruppe untersucht (n = ca. 1000 IU-Studierende; 40 Online-Kursen). Die Ergebnisse haben ergeben, dass generative KI dazu beitragen kann, das Lernen zu beschleunigen.

Die Forschungsarbeit untersuchte, ob der Einsatz des KI-basierten Lernassistenten Syntea, der seit Oktober 2023 in fast allen Online-Kursen der IU zur Verfügung steht, den Lernfortschritt der Fernstudierenden beeinflusst.

Die Analyse des IU-Forschungsteams zeigt, dass die durchschnittliche Zeit, die IU-Online-Studierende für den Abschluss eines Kurses benötigen, durch den Einsatz von Syntea im Vergleich zur Ausgangssituation um 27 Prozent gesunken ist. Das bedeutet: Bei einem dreijährigen Bachelor-Studiengang sparen die Studierenden somit fast 10 Monate Studienzeit. Dies beruht auf der Annahme, dass dieser Effekt auf die gesamte Studienzeit extrapoliert wird.

Dr. Sven Schütt, CEO der IU Internationalen Hochschule zur Bedeutung der Studienergebnisse:

"Diese bahnbrechende Studie unterstreicht den großen Einfluss, den unser KI-Lernbuddy Syntea auf die Bildung hat. Und da wir Syntea ständig weiterentwickeln, wird dieser Einfluss noch größer werden. Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Bildung an der Schwelle zu einer beispiellosen Veränderung steht, die Möglichkeiten eröffnet, die wir uns noch vor einem Jahr nicht hätten vorstellen können. Rechnet man diese Ergebnisse auf die 15-jährige Bildungslaufbahn eines durchschnittlichen Bachelor-Studierenden hoch, so ergibt sich das Potenzial, die durchschnittliche Studiendauer um vier Jahre zu verkürzen. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten für unser Bildungssystem."

Die Untersuchung unter IU-Studierenden konzentrierte sich auf die neue Syntea-Funktion "Exam Trainer", die im Oktober 2023 für etwa 40 Kurse an der IU eingeführt wurde. Mit dem Exam Trainer handelt es sich um einen weiteren Meilenstein des Large Language Model-Projekts Syntea, das sich seit Anfang 2022 an der IU in der Entwicklung befindet.

Der Exam Trainer wird in Zukunft in etwa der Hälfte der IU-Online-Kurse zur Verfügung stehen. Er bereitet Studierende auf die Prüfung vor, indem er ihnen prüfungsähnliche Frage stellt und ihnen ein persönliches Feedback gibt. Auf diese Weise erhalten die Studierenden an der IU mehr Rückmeldung als Studierende an anderen Hochschulen, was ihnen dabei hilft, schneller in ihrem Studium voranzukommen.

