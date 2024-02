Unterföhring (ots) - Henrik Pabst, in der ProSiebenSat.1 Media SE als Geschäftsführer Entertainment unter anderem verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, SAT.1 und ProSieben, beruft drei neue Entertainment-Expert:innen in sein Content-Führungsteam. Dieses Team gestaltet und verantwortet alle Programme für Joyn und die sieben Free-TV-Sender der Gruppe - SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, Sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku.

Burkhardt Weiss wird neuer Entwicklungschef der Gruppe. Er folgt auf Hannes Hiller, der diese Aufgabe aufgrund seiner Berufung zum ProSieben-Senderchef abgegeben hat. Burkhardt Weiss ist mit seinem Team erster Ansprechpartner für alle nationalen und internationalen Produzenten.

Elisabeth Sofeso und Franziska von Malsen leiten in Zukunft den Bereich "Show & Reality". Sie verantworten mit ihrem Team alle Unterhaltungsprogramme der Gruppe - von "Big Brother" über "Joko & Klaas gegen ProSieben", "Das 1 %-Quiz - Wie clever ist Deutschland?", "The Voice of Germany", "Forsthaus Rampensau" bis hin zu "TV total" und "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum".

Henrik Pabst: "In den Content-Teams unserer Gruppe arbeiten viele gute und erfahrene Fernsehmacherinnen und Fernsehmacher. Ich freue mich, dass ich aus diesen Teams mit Elisabeth, Franziska und Burkhardt drei passionierte Entertainment-Expert:innen in mein Führungsteam berufen kann. Herzlich willkommen und viel Erfolg. Es ist gerade eine großartige Zeit für das Programmmachen. Nicht zuletzt, weil wir in unserer Gruppe das Budget für lokale Eigenproduktionen nachhaltig erhöht haben."

Die weiteren Führungskräfte im Content-Team von Henrik Pabst:

Sabine Albersdörfer verantwortet als Leiterin Factual Entertainment alle Factual-Entertainment-Programme, wie zum Beispiel "Das große Promibacken", "Über Geld spricht man doch", "Roadtrip Amerika" und "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich".

Friederike Galley verantwortet als Scripted-Entertainment-Chefin die Fiction Eigenproduktionen - von "Die Landarztpraxis" über "Die Spreewaldklinik" bis "Der Upir".

Gernot Bauer verantwortet als Sport-Chef die Marke "ran" und alle Sport-Programme der Gruppe - von der Eishockey-WM bis hin zu den Übertragungen der Fußball-Bundesliga.

Sven Pietsch verantwortet als Chefredakteur mit seinem Team alle News und Info-Programme - unter anderem die :newstime, das "SAT.1-Frühstücksfernsehen", Thilo Mischkes Reportagen und Magazine wie "Galileo", "taff" und "Abenteuer Leben".

