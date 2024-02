Hamburg (ots) - Die Mitgliederversammlung von Plan International Deutschland hat eine Reform der Leitungsstruktur beschlossen. Danach wird der Verein künftig von drei hauptamtlichen Vorständen geführt. Flankiert wird die neue Leitungsebene vom ehrenamtlichen Vorstand.

Das neue Team an der Spitze besteht aus der Vorstandsvorsitzenden, dem Vorstand Produkte und einer oder einem Finanzvorstand. Die Gesamtleitung liegt bei der Vorstandsvorsitzenden Petra Berner, die bereits im Frühjahr 2023 zu Plan International Deutschland kam. Sie verantwortet zudem direkt die Bereiche Internationale Zusammenarbeit, Entwicklungspolitik, Personal und Strategie. Zum neuen Vorstandsbereich Produkte gehören das Fundraising, das Marketing, die Kommunikation und der Plan-Shop. Diese Aufgabe hat seit Februar 2024 Frank Thomsen übernommen. Der Vorstandsbereich Finanzen umfasst neben Finanzen die Bereiche Recht, IT und interne Organisation; diese Position soll bis zum Sommer besetzt sein.

Der neue hauptamtliche Vorstand wird unterstützt vom ehrenamtlichen Vorstand. Diesem gehören derzeit neun Mitglieder an. Die Ebene der Geschäftsführung entfällt in der neuen Struktur.

"Plan International Deutschland ist in den vergangenen Jahren erfolgreich gewachsen. Wir wollen diese Position der Stärke nutzen, um uns für die Zukunft gut aufzustellen", sagt Vorstandvorsitzende Petra Berner. "Ein ehrenamtlicher Vorstand allein kann den vielfältigen Aufgaben einer Organisation mit jährlich mehr als 200 Millionen Euro Spendenaufkommen und rund 300 Mitarbeiter:innen nicht mehr gerecht werden. In der Mischung aus Haupt- und Ehrenamt haben wir die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein für die Kinder und Jugendlichen in der Welt, allen voran den Mädchen und jungen Frauen."

Petra Berner betont, dass der bisherigen Geschäftsführung ihr großer Dank gelte. "Dass Plan International Deutschland so stabil dasteht, ist auch ein großes Verdienst von Kathrin Hartkopf, Volker Pohl und Wolfgang Porschen. Sie haben wichtige und grundlegende Erfolge etwa in der Außenwirkung, im Pat:innen- und Spender:innenmarkt sowie der Programmarbeit erzielt."

