München, Berlin (ots) - Repräsentative Umfrage unter PAYBACK Kunden zeigt:

- 78% der Befragten planen dieses Jahr eine oder mehrere Reisen

- Städtetrips und Pauschalreisen hoch im Kurs

- Trend geht stark zu Online-Buchungen

- Möglichkeiten zu sparen sehr wichtig

Es geht wieder aufwärts oder noch besser: um die ganze Welt! Denn der Reisehunger der Deutschen ist nach den Pandemiejahren zurück: Dies zeigt sich in einer repräsentativen Umfrage, die Deutschlands größtes Bonusprogramm PAYBACK im Vorfeld der ITB in Berlin (Internationale Tourismus Börse, 5.-7. März 2024) unter Kundinnen und Kunden durchgeführt hat. Hier gaben 78% aller Befragten an, dass sie in diesem Jahr eine oder sogar mehrere Reisen planen. Hoch im Kurs stehen v.a. Städtetrips (43%) und Pauschalreisen (35%). 91% geben an, dass der Preis eine sehr große Rolle spielt. Die über 31 Millionen PAYBACK Kunden in Deutschland können bei vielen namhaften Reisepartnern wie Aida, booking.com, Condor, Expedia, Holidaycheck, ltur, RTK und TUI bei ihren Buchungen PAYBACK Punkte sammeln und dadurch Geld sparen.

Die Umfrage zeigt zudem: Bei den Buchungen geht der Trend eindeutig in Richtung online. 83% aller Befragten haben schon einmal eine Reise online gebucht, in der Altersklasse von 18 bis 44 Jahren sogar schon über 91%. Spannend hierbei ist, dass bei der Entscheidungsfindung auch die Vertrauenswürdigkeit der Anbieter (84%) wichtig ist und der Bestellprozess möglichst einfach (92%) sein soll. 40% der Befragten geben an, dass ihnen das Thema Nachhaltigkeit ein Anliegen ist - immerhin 30% sind auch wirklich bereit, mehr für eine nachhaltige Reise zu bezahlen. Das ITB Gastland 2024, den Oman, kennen 83% der Befragten zwar wenig bis gar nicht, doch über 40% finden den Oman "spannend" und ein Viertel der Befragten kann sich vorstellen, dort Urlaub zu machen.

"Das Reisefieber ist zurück, auch wenn wir uns - u.a. bedingt durch die Inflation und bei Reisen deutlich gestiegene Preise - noch nicht ganz auf dem Niveau von vor 2019 befinden", so der PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. "Deshalb ist es verständlich, dass 76% der Befragten angeben, dass sie bei Buchungen auf Rabatte und die Möglichkeiten zu sparen setzen, und das können sie mit PAYBACK." Auf der anderen Seite biete PAYBACK dem Travel-Business eine Marketingplattform mit der enormen Reichweite von über 31 Millionen aktiven Kunden und 11 Millionen PAYBACK App Nutzern. "Mit unserem Data Driven Marketing erreichen wir die richtigen Kunden zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal", so Dommick.

Die Befragung wurde im Februar 2024 mit 1.500 PAYBACK Kundinnen und Kunden über das PAYBACK Panel durchgeführt.

Grafiken zur Umfrage finden sich hier. (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback)

