Berlin (ots) - Am 12. März 2024 erscheint das mittlerweile fünfte Comicabenteuer von "Idefix und die Unbeugsamen". Dieses Mal erleben Idefix und seine tierischen Freunde in bester Asterix-Manier ein Abenteuer in Albumlänge. Anders als in den Vorgängerbänden, die drei kurze Geschichten rund um die unbeugsamen Tiere aus Lutetia enthalten. Bei "Idefix und die Druiden" handelt es sich um eine komplett neue Geschichte, in der Fans der Asterix-Reihe der ein oder andere Querverweis auf die Alben auffallen wird. Zum Beispiel bekommen Idefix und seine Freunde Unterstützung aus dem Dorf der unbeugsamen Gallier. Der Druide Miraculix ist zum Sicheleinkauf in Lutetia. Denn Fans der Asterix-Reihe wissen: Die besten Sicheln gibt es bei Obelix' Vetter Talentix.

Die Unbeugsamen müssen, um sich selbst und ihre Freunde zu schützen, herausfinden, warum jede Nacht in den Straßen Lutetias Hunde entführt werden. Ein Gerücht besagt, dass sich ein Wesen halb Mensch halb Wolf in den Straßen herumtreibt...

Bei den Ermittlungen treffen sie auf die Druiden Miraculix und Amnesix, die in Lutetia auf der Suche nach Miraculix' gestohlenem Druidenbeutel sind. Erst in einer römischen Gefängniszelle erkennen die Helden, dass beide Fälle eng zusammenhängen. Wird es ihnen gemeinsam gelingt auszubrechen und das Rätsel der verschwundenen Tiere zu lösen?

Die Zeichnungen stammen, ganz im Stil der klassischen Asterix-Alben, vom französischen Zeichner Philippe Fenech. Asterix-Übersetzer Klaus Jöken sorgt dafür, dass der typische Humor aus den Texten von Matthieu Choquet kindgerecht und trotzdem auch vergnüglich für Erwachsene ins Deutsche übertragen wird.

Neben dem neuen Comicabenteuer "Idefix und die Druiden" für alle Neu- und Langzeit-Fans, erschien am 06.02.2024 das vierte Erstlesebuch unter dem Titel "Idefix und die Unbeugsamen - Flatterhafte Jugend - Erstlesebuch zur Serie" zum Vor- und Selberlesen.

"Idefix und die Unbeugsamen - Idefix und die Druiden" - Egmont BÄNG! Comics, EUR 9,99, ISBN 978-3-7704-0751-4, ist ab dem 12. März im Handel und auch unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Illustrationsmaterial, weitere Informationen und Rezensionsexemplare, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Pressekontakt:

Till Reischl PR Egmont Comic Collection, Egmont BÄNG! Comics Phone: +49 (0) 1714964227 E-Mail: t.reischl@egmont.de

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH