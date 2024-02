Unterföhring (ots) - - Durchgeführt wurde die Umfrage im Auftrag von Sky Sport von der Sportmarketingagentur ONE8Y unter Motorsport- und Formel-1-Interessierten - Die Formel 1 live erleben auf Sky (https://www.sky.de/uhd-187698) oder WOW (https://www.wowtv.de/): Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 24 Rennwochenenden komplett live, das erste Rennen in Bahrain ab Donnerstag live

Unterföhring, 27. Februar 2024 - Am Donnerstag startet die Formel 1 in Bahrain in die Saison 2024. Sky Sport wird auch in diesem Jahr alle 24 Rennwochenenden komplett live übertragen, vom ersten freien Training bis zum Rennen.

Neben den Fahrern freuen sich auch 91 Prozent der Motorsportinteressierten (n = 960) in Deutschland auf die neue Saison. Das ergab eine repräsentative Umfrage, die die Sportmarketingagentur ONE8Y vergangene Woche im Auftrag von Sky Sport durchgeführt hat. 82 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich das Auftaktrennen in Bahrain live im Fernsehen anschauen werden. Aber nicht nur für die Rennen selbst schalten Motorsportinteressierte gerne den Fernseher ein: Auf die Frage, über welches Medium sie Formel-1-News konsumieren, nannten 75 Prozent der Befragten die TV-Berichterstattung, gefolgt von Online-Portalen/Websites (42 Prozent) und Social Media (40 Prozent).

Unter den Formel-1-Interessierten (n = 878) glauben 56 Prozent daran, dass Max Verstappen sich den vierten Weltmeistertitel in Folge sichern wird, nur 26 Prozent rechnen mit einem anderen Fahrer an der Spitze. Die Dominanz der vergangenen Jahre lässt viele Fans auf einen anderen Weltmeister 2024 hoffen: 43 Prozent der Formel-1-Interessierten wünschen sich, dass der Niederländer den Titel in diesem Jahr nicht holt, immerhin 35 Prozent würden sich aber über einen erneuten Triumph des Seriensiegers freuen - mehr konnte kein anderer einzelner Fahrer auf sich vereinen.

Die Sympathien hängen aber für die meisten der Befragten nicht zwangsläufig an einem Fahrer: nur 29 Prozent gaben an, eher einen Lieblingsfahrer zu haben. Für 32 Prozent zählt eher der Erfolg eines Lieblingsteams. Die übrigen 38 Prozent sind neutral und bevorzugen weder einen konkreten Fahrer noch ein konkretes Team - sie freuen sich in erster Linie über spannende Rennen.

Bereits jetzt steht fest, dass Formel-1-Interessierte die Königsklasse ab 2025 noch intensiver verfolgen werden: während 51 Prozent glauben, dass ihr Interesse durch den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari unverändert bleiben wird, gaben 38 Prozent an, dass der Rekordweltmeister in Rot ihr Interesse an der Formel 1 steigern wird.

Das "Deutschland-Barometer" auf Sky Sport News

Seit Anfang Februar sind Umfrageergebnisse von ONE8Y regelmäßig Teil des Programms von Sky Sport News. Im neuen Format "Wenn morgen Anpfiff wäre... - das Deutschland-Barometer" werden in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur immer mittwochs um 18:30 Uhr repräsentative Umfragen unter den Fußballinteressierten in Deutschland präsentiert, die die Stimmung und Meinungen rund um die EM im eigenen Land abbilden. Neben Umfrageergebnissen zu immer wiederkehrenden zentralen Fragen, deren Entwicklung über die kommenden Monate bis zum Turnier beobachtet wird, werden dort auch aktuelle Themen mit Relevanz für die Nationalmannschaft abgefragt.

