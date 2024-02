Heidelberg (ots) - Lamy begleitet Kinder, Lehrende und Eltern von Beginn an: mit ergonomisch und pädagogisch perfekt durchdachten Schreibgeräten, Material und Hintergrundwissen für spielerisches Schreibenlernen.

Der Erwerb und die Nutzung der eigenen Handschrift sind allerdings nicht nur für Kinder essenziell. Wer mit der Hand schreibt, gewinnt eine wertvolle Fähigkeit, die das Lernen erleichtert, unser Denken beflügelt und Kreativität freisetzt - ein Leben lang. Lamy möchte daher Menschen aller Altersklassen inspirieren und beim Entdecken der vielfältigen Zukunftskompetenzen unterstützen, die uns das Schreiben mit der Hand zugänglich macht.

Unter dem neuen Dach LAMY school bündelt und stärkt Lamy seine Aktivitäten im Kontext von Schule und Bildung. LAMY school umfasst daher die Themenschwerpunkte Schreibenlernen, Zukunftskompetenzen und Unterrichtsmaterial.

Von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Wort

Kinder wollen von Beginn an neugierig die Welt entdecken - Schreibenlernen ist für sie ein wesentlicher Schritt auf diesem Weg. Schon sehr früh beginnen Kinder sich über Kritzeleien mitzuteilen. Und was mit dem Malen beginnt, setzt sich beim Schreiben fort. Lamy begleitet Kinder auf dem Weg zur eigenen, ganz individuellen Handschrift - mit den perfekt auf sie abgestimmten Schreiblern-Produkten und vielfältigem Material sowie Tips und Hintergrundwissen für Eltern und alle, die sie auf dieser spannenden Reise unterstützen.

Seit vielen Jahren hat sich Lamy als verlässlicher Partner von Lehrkräften etabliert. Lehrer:innen und Pädagog:innen finden bei Lamy unterstützende Materialien um Kinder spielerisch und mit viel Spaß ans Schreiben heranzuführen. Daneben teilt Lamy umfangreiches Informationsmaterial aus dem Austausch mit Expert:innen verschiedener Fachbereiche für ein fundiertes Wissen rund um die Themen Handschrift und Schreibenlernen

Das LAMY Schreiblern-ABC ist zum ausdrucken, ausmalen und aufhängen da. Passend dazu gibt es Schreiblern-Übungsblätter: angefangen mit Schwung- und Schreibübungen zum jeweiligen Buchstaben über Anleitung für Druck- und Schreibschrift bis hin zu ganzen Übungssätzen. Das Besondere an den Übungsblättern: beidseitig bedruckt können sie zu einem Din A2-großen Buchstaben-Poster zusammengeklebt werden.

LAMY × Forever Day One

Durch Schreiben und Gestalten mit der Hand können junge Menschen lernen, ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, um sich selbst besser kennenzulernen. Gemeinsam mit Forever Day One hat Lamy deshalb die Workshop-Reihe "Botschaften, die gehört werden wollen" entwickelt: ein Bildungsformat für Schüler:innen im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren.

Ziel ist es, für junge Menschen Raum zu schaffen, in dem sie durch kreative Methoden ihre Stärken erforschen können. Sie erfahren Vertrauen, können sich ausprobieren, experimentieren und werden dabei bestärkt, eigene Bedürfnisse und Gefühle zu kommunizieren.

Ein erstes Pilotprojekt ging Ende 2023 an einer Schule in Hamburg an den Start. Ab März 2024 wird die Reihe an fünf weiteren Schulen in ganz Deutschland fortgesetzt.

LAMY x Kunstpalast

Ergänzend zu LAMY school ist Lamy seit 2023 offizieller Bildungspartnerdes Kunstpalasts Düsseldorf. Gemeinsam mit dem Kunstpalast, der mit der neuen und modernen Museumsausrichtung zu den innovativsten Ausstellungshäusern Deutschlands gehört, setzt sich Lamy dafür ein, Menschen aller Altersgruppen in der Entfaltung ihrer Kreativität zu unterstützen.

Im Rahmen der Bildungspartnerschaft fördert Lamy den Grundschulwettbewerb DIE KLEINE und hat mit dem Kunstpalast die Workshop-Reihe "beyond lines - LAMY creative sessions" entwickelt. Videos und alles rund um Kreativität im Bereich Inspiration auf Lamy.com

