Wiesbaden (ots) - Wie die Bundeswahlleiterin mitteilt, wird der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 1. März 2024 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl 2021 vom 11. Februar 2024 in Berlin das endgültige Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag feststellen.

Die öffentliche Sitzung findet um 11:00 Uhr im Deutschen Bundestag in Berlin, im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101 (Anhörungssaal) statt.

Zugang zum Deutschen Bundestag und Presseakkreditierung

Achtung! Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die an der Sitzung des Bundeswahlausschusses teilnehmen möchten, benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

Alle anderen Besucherinnen und Besucher müssen vor Betreten der Bundestagsgebäude eine Eingangskontrolle durchlaufen und sich dabei ausweisen. Bitte bringen Sie Ihren gültigen Personalausweis mit und planen Sie etwas Zeit für die Kontrolle ein.

Die Sitzung wird live im Internet (www.bundestag.de) übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek des Bundestages (www.bundestag.de/mediathek) abrufbar.

Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter http://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.

