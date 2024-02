Unterföhring (ots) - - Zum weiteren Cast gehören: Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla, Eleanor Matsuura, Jonjo O'Neill und Sule Rimi - In den Hautrollen: Eddie Redmayne und Lashana Lynch

"The Day of the Jackal (https://www.sky.de/serien/the-day-of-the-jackal)" ist eine moderne Neuinterpretation des kultigen Thrillers von Frederick Forsyth und der gleichnamigen, preisgekrönten Verfilmung aus dem Jahr 1973 von Universal Pictures. Der Oscar-, Tony- und BAFTA-Preisträger Eddie Redmayne (Demnächst am New Yorker Broadway miz dem "Cabaret"-Revival, "The Good Nurse", "Die Entdeckung der Unendlichkeit") spielt die Rolle des Schakals, einem konkurrenzlosen und äußerst schwer fassbaren Einzelkämpfer. Lashana Lynch ("Bob Marley: One Love", "The Woman King", "No Time To Die") ist in der Rolle der Bianca, einer hartnäckigen MI6-Agentin, die ihn unerbittlich und weltweit jagt, zu sehen.

Neben Redmayne und Lynch wird Úrsula Corberó, Star der weltweit erfolgreichen Serie "Haus des Geldes", die Rolle der Nuria übernehmen, eine Frau, die im Mittelpunkt des Privatlebens des Schakals steht und nicht weiß, wer er wirklich ist und was er tut. Weitere hochkarätige Darsteller, die heute bekannt gegeben wurden, sind Charles Dance ("Game of Thrones", "The King's Man") in der Rolle des Timothy Winthrop; Richard Dormer ("Blue Lights", "Fortitude", "Game of Thrones") als Norman; Chukwudi Iwuji ("Guardians of the Galaxy", "The Split") als Osita Halcrow; Lia Williams ("The Capture", "The Crown") als Isabel Kirby; Khalid Abdalla ("The Crown", "The Kite Runner") als Ulle Dag Charles; Eleanor Matsuura ("The Walking Dead", "I Used To Be Famous") als Zina Jansone; Jonjo O'Neill ("Andor", "Bad Sisters) als Edward Carver sowie Sule Rimi ("Classified", "Andor") als Paul Pullman.

Die zehnteilige Sky Original und Peacock Serie wird von Carnival Films (Teil der Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group), den Produzenten von "Downton Abbey" und "The Last Kingdom", produziert, und wurde von Sky Studios und Peacock in Auftrag gegeben.

Das Drehbuch hat Ronan Bennett, Creator und Autor der von Kritikern gelobten Serie "Top Boy", adaptiert und geschrieben. Brian Kirk ("Game of Thrones", "Luther", "Boardwalk Empire") ist der Hauptregisseur.

Gareth Neame und Nigel Marchant sind die Executive Producers für Carnival Films. Hauptdarsteller Eddie Redmayne fungiert ebenfalls als Executive Producer und Lashana Lynch as Co-Executive Producer. Für Sky Studios zeichnet Sam Hoyle als Executive Producer verantwortlich. Sue Naegle ist Executive Producer, Marianne Buckland ist Co-Executive Producer. Christopher Hall fungiert als Producer, Emily Shapland als Co-Producer sowie Frederick Forsyth als Consulting Producer.

Die Serie wird 2024 in den USA bei Peacock sowie bei Sky in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien UK und Irland zu sehen sein. NBCUniversal Global TV Distribution verantwortet den internationalen Vertrieb der Serie.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

